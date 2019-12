Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ocijenio je u srijedu da nije normalno da ministrica obrazovanja Blaženka Divjak i HNS napadaju predsjedničku kandidatkinju HDZ-a, svog koalicijskog partnera u Vladi.

"Nije normalno da koalicijski partner u vrijeme predizborne kampanje za predsjedničke izbore napada aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koja je kandidat tog istog koalicijskog partnera s kojim sjediš u Vladi", ustvrdio je Butković komentirajući poziciju ministrice obrazovanja Blaženke Divjak u Vladi.

Dodao je da u stranci još nisu o tome razgovarali, ali da će na tom sastanku iznijeti svoje mišljenje.

Referirao se na raniju izjavu ministrice Divjak o tome da se predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zbunila kada je zbog loših rezultata PISA istraživanja u školama ustvrdila da je kurikularna reforma loša.

Butković je dodao i da su sada predsjednički izbori, a da će biti vremena za kampanju za parlamentarne izbore.

Također je kazao da stoji izjava predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da je glas za Miroslava Škoru glas za Zorana Milanovića.

"Onaj kandidat koji bi potencijalno dobio glasove HDZ-a, a to ne bi bila naša aktualna predsjednica, to jača onog kandidata sa suprotne strane, a to je Zoran Milanović. To je matematički jasno", ustvrdio je.

Dodao je da HDZ ima svoju kandidatkinju na izborima Kolindu Grabar-Kitarović, koja je jednoglasno prošla na svim tijelima u HDZ-u, te da stranka treba čvrsto stati uz nju. (Hina)