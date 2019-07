Uoči sutrašnje sjednice Sabora na kojoj će biti potvrđeni, budući ministri i ministrice došli su u Banske dvore na sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem. Novi ministri dali su i prve izjave medijima.

"To je izazov u mojoj karijeri", rekao je novi ministar uprave Ivan Malenica odgovarajući na pitanje zašto je prihvatio dužnost ministra. Naglasio je da mu je cilj demistificirati javnu upravu i vratiti povjerenje građanima. Nije mogao reći hoće li biti otpuštanja.

Novi ministar državne imovine Mario Banožić rekao je da će vidjeti što će točno napraviti kada dođe u Ministarstvo.

Dosadašnji ravnatelj Zavoda za mirovinsko osiguranje Josip Aladrović, koji će sjesti u fotelju ministra rada i mirovinskog sustava, nije želio komentirati je li referendumsko pitanje o mirovinskoj reformi u skladu s Ustavom. ''Ne bih ja sad tumačio nešto što će tumačiti Ustavni sud'', rekao je Alardović. Otkrio je da se u HDZ učlanio sa 16, 17 godina. Svoj dosadašnji posao u HZMO-u ocijenio je kvalitetnim i poručio da će tako i nastaviti raditi u Ministarstvu.

"Odgovorno ćemo obavljati svoj posao. Mijenjat ću nešto. Većina je rađena dobro. Pozvat ćemo socijalne partnere na dijalog", najavio je. Na upit zašto se njime bavi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, odgovorio je da je to bio manji previd. ''Kakva god bude odluka, ja ću je poštovati'', zaključio je budući ministar.

Buduća ministrica poljoprivrede Marija Vučković rekla je da joj je velika čast, priznanje i odgovornost što je dobila poziv da bude član Vlade koja je, kako je rekla, provela niz reformi. ''Nastavit ćemo tamo gdje smo započeli u Ministarstvu'', rekla je i naglasila da će provesti digitalizaciju i raditi s ribarima na korištenju fondova te izraditi strateški plan. Na pitanje hoće li joj za to biti dovoljno godinu dana, odgovorila je da nekome četiri godine nisu dovoljne, a nekome je dovoljno šest mjeseci. Naglasila je da će nastaviti politiku svog prethodnika, smijenjenog Tomislava Tolušića, ali i da će posao nadograditi.

Nije htjela odgovarati na daljnja pitanja novinara, pa tako ni na ono zašto je ministar smijenjen ako će ona nastaviti njegov posao. Bez odgovora ostalo je i pitanje smatra li da je izdala Tolušića s obzirom na to da mu je dosad bila desna ruka u Ministarstvu.

Budući ministar Gordan Grlić Radman koji će biti ministar vanjskih poslova rekao je da mu je dosadašnja ministrica Marija Pejčinović Burić bila dobra šefica. Radman je aktualni veleposlanik u Njemačkoj, a SDP-ova ga je Vlada 2012. imenovala veleposlanikom u Budimpešti, no budući ministar kaže da to nije znak da može i s jednima i drugima već da on samo radi svoj posao diplomata. ''Jako dobro surađujem s premijerom Plenkovićem i uvjeren sam u njegovu kompetenstnost'', rekao je i dodao da će dobro surađivati i s predsjendicom Kolindom Grabar-Kitarović. Nije znao odgovoriti je li cijeli HDZ bio složan s njegovim izborom. ''Diplomati su spremni na sve, mobitel ne puštam iz ruku, jer moram biti dostupan 24 sata na dan'', rekao je odgovarajući na pitanje je li ga iznenadio poziv premijera.