Ministrica Žalac nije jedina koja griješi. Probleme za zakonom i afere imaju i brojni drugi političari.

Gradonačelnik Milan Bandić je uz jamčevinu izašao iz Remetinca pa je tamo ponovno vraćen. U pitanje je dovedena i njegova gradonačelnička funkcija. No ipak je, kao najveći koalicijski partner HDZ-a, iz svega je izašao neokrznut.

Gradonačelnik Milan Bandić (Foto: Dnevnik.hr)

Prije nekoliko mjeseci nepravomoćno je oslobođen u aferi Štandovi. Za navodne nezakonitosti, teške više od 25 milijuna kuna, još mu se sudi u aferi Agram.

Garaža i Selotejp su slučajevi u kojima se sudi predsjedniku HDSSB-a i HDZ-ovu koalicijskom partneru Branimiru Glavašu. Sumnjiči ga se za ratne zločine u Osijeku, a Glavaš je isti slučaj drugačije interpretirao. “To je politički pokrenut, iniciran, montiran politički proces“, kaže Glavaš. Prvu, osuđujuću presudu, ukinuo je Vrhovni sud.

Predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš (Foto: Dnevnik.hr)

U lipnju prošle godine tešku prometnu nesreću skrivio je i Marijan Kustić, HDZ-ov saborski zastupnik i nositelj liste na izborima za Ličko-senjsku skupštinu. BMW kojim je upravljao nije zaustavio na znak STOP. U nesreći su teško ozlijeđene dvije osobe. Sabor mu je zbog toga skinuo imunitet.

HDZ-ovom Franji Luciću također je ukinut imunitet nakon što se u javnosti pojavila snimka na kojoj novinaru Dragi Hedlu nudi novac. “Ako to košta ne znam koliko, koliko ćeš ti novaca za to dobiti, ja ću tebi platiti to jedan naprama tri. Dakle, nisu u pitanju novci“, rekao je Hedl na snimci potplaćivanja.

Nakon izlaska snimke u javnost, dao je ostavku na stranačke funkcije, ali ostao je saborski zastupnik.

Tomislav Saucha u Sabor je ušao kao SDP-ov kandidat. Javnosti je postao poznat kao osumnjičeni u aferi Dnevnice. Za aferu koja je otkrivena prije više od 3 godine suđenje još nije počelo. “Vi ostajete pri svojim tvrdnjama, da ne smatrate se krivim u cijeloj ovoj priči? Sve isto, dalje ne bih komentirao“, kaže Saucha. U međuvremenu je izašao iz SDP-a, a u Saboru je spašavao Zdravka Marića, Martinu Dalić, ali i Istanbulsku konvenciju.

Saborski zastupnik Tomislav Saucha (Foto: Dnevnik.hr)

požeško je slavonski župan kojem se sudi za obiteljsko nasilje. Nije samoga sebe smatrao krivim, dok je istovremeno njegova žena tvrdila da ju je gurao po kući i skoro ubio. Nakon optužbi, Visoki sud HDZ-a jednoglasno ga je izbacio iz stranke, ali je ostao na funkciji.

Varaždinskom gradonačelniku Ivanu Čehoku, još se sudi zbog poslova sa zamjenom zemljišta, ali i gradnjom POS-ovih stanova na štetu grada Varaždina. "Ja ću dokazati u žalbi da tu nema nikakve štete", izjavio je Čehok. Njegov spis ima čak 40 000 stranica. Nepravomoćno je optužen sedam godina nakon podizanja optužnice. Pravomoćnu presudu još čeka.

Gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok (Foto: Dnevnik.hr)

