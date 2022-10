Produženi blagdanski vikend za radnike splitskog brodogradilišta protječe u strepnji za radna mjesta. Zbog nepotrebnih plaćanja tijekom predstečajne nagodbe, u iznosima višim od nekoliko stotina tisuća kuna, donesena je odluka o obustavi postupka za tvrtku Brodograđevne industrije Split.

Vlasnik tvrtke Tomislav Debeljak na to se žalio, a sud je imao rok za donošenje odluke - do prvog dana studenog.



Kako doznaje ekipa Dnevnika Nove TV, Visoki trgovački sud u Zagrebu odbio je tužbu Tomislava Debeljaka i potvrdio odluku Trgovačkog suda u Splitu od početka kolovoza kojom se obustavlja predstečajni postupak.

Da bi izbjegao stečaj koji slijedi nakon ove odluke iz e-spisa je vidljivo da je Debeljak napravio još jedan pravni manevar koji mu je bio na raspolaganju. Predao je prijedlog za povlačenje prijedloga o otvaranju stečajnog postupka. Stručnjaci s kojima je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan, kažu da to može tek minimalno odgoditi ono neizbježno, a to je stečaj. Po njima on bi mogao biti proglašen već ovog tjedna, najkasnije idućeg."

Kaštelan razgovarao je s Pavlom Matošićem iz Nezavisnog sindikata Brodosplita koji smatra da bi proglašenje stečaja za radnike značilo to da će, ako prema njima postoje dugovanja, morati sami potražiti pomoć kod financijskih institucija. "Radničke su plaće u prvom vjerovničkom redu", kazao je.

Iz Brodosplita ignorirali upite Dnevnika Nove TV

Na pitanje što je s bivšim radnicima Brodosplita, Matošić poručuje da su se ti ljudi prijavili na zavod za zapošljavanje te dodaje da je jako malo ljudi ostalo u škveru. "Teško je znati koliko i je", kazao je.

Upitan gdje rade u ovom trenutku bivši zaposlenici Brodosplita, Matošić je kazao: "Kvalificirani radnici će lako pronaći posao, pogotovo što se ti poslovi lakše pronalaze u zemljama članicama EU. Najnezgodnije je ljudima koji su u pedesetim i šezdesetim godinama i koji su lagano poboljeli", rekao je istaknuvši da je njima jako teško. "Teško će se zaposliti, a moraju čekati uvjete za mirovinu."

Ekipa Dnevnika Nove TV tražila je mišljenje iz Brodosplita,no oni su ignorirali sva pitanja oko stečaja i odluke Visokog trgovačkog suda u Zagrebu.

