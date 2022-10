More oko Brodosplita onečistilo se prije dva tjedna kada je primijećen mazut u akvatoriju brodogradilišta.

Nakon kiše koja je padala prošli vikenda, iz akvatorija Brodosplita na ispustu slivnih voda koje iz Spaladium Arene i ratne luke Lora kanalima prolaze kroz područje brodogradilišta, izvučene su nove količine mazuta, priopćili su u ponedjeljak iz Brodosplita.

Kako navode, riječ je o oko 500 litara novog mazuta, koji zahvaljujući postavljenim branama ne ide dalje izvan akvatorija brodogradilišta.

"Zabrinjava činjenica da i 14 dana nakon incidenta mazut još curi", navodi se u priopćenju.

Iako su sve žurne službe prije dva jedna kada se more oko Brodosplita onečistilo poduzele sve da se onečišćenje zaustavi, pa i postavljanjem dviju brana, očito je problem s mazutom puno veći nego li se očekivalo.

Tko je izlio mazut u splitsku luku? Više od šest tona zauljenog krutog otpada prikupljeno u Brodosplitu

Mazut je po pisanju nekih medija, u more Brodosplita dospio nakon završenog Europskog prvenstva u vaterpolu kada se praznio montažni bazen. No, niti jedna služba se do sada nije oglasila koji je bio uzrok da se mazut nađe i slivnim vodama.