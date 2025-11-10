Hrvati ga obožavaju, ali pitanje je tko si ga može priuštiti: "Ne znam od čega ljudi žive"

Bruse se skije, Hrvati se se spremaju za skijanje i skijašku sezonu. Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK rekao nam je kako ove godine vlada izniman interes za skijaške aranžmane. Veći je nego lani.
"Samih rezervacija ima znatno više i to svi govore. Ako govorimo u brojkama, interes je veći za nekih 10 do 20 posto".
Destinacije koje Hrvati biraju su tradicionalno Slovenija, Italija, Austrija, Francuska i BiH.
Školski praznici ove su godine prvi puta produženi i trajat će od 24. prosinca 2025. do 12. siječnja 2026. godine, što je idealno razdoblje za skijanje.
Skijanje
Foto:
Getty Images
A Hrvatima, čini se, skijanje nije skupo, bez obzira na inflaciju. Stoga Žgomba kaže:
"Kupovna moć Hrvata očito je u ovom momentu veća nego što je to bila prošle godine u ovo vrijeme, sudeći po bookinzima".
Cijena prosječnog apartmana za četveročlanu obitelj košta oko 900 eura za sedam dana skijanja. Hotelski smještaj je znatno skuplji i on je u prosjeku oko 2000, 2300 eura, polupansion i to je jeftinija verzija.
Nino Stančić Vidrač iz Hrvatske udruge ljubitelja skijanja i snowboardanja naveo je cijene opreme za skijanje, odnosno odgovorio na pitanje koliko košta skijanje za jednu osobu, ukoliko je ona potpuni početnik i nikada do tada nije skijala te nema svoju opremu.
"Situacija se u nazad godinu dana nije puno mijenjala. Nešto su sitno poskupjeli ski passovi, otprilike od 30 do 40 eura za sedam dana, no u principu cijene su iste kao i lani", kaže.
Ukoliko ste početnik i nemate ništa od opreme, vama se savjetuje, da za početak odete na skijanje dva ili tri dana. No, ako pričamo o financijskom dijelu priče, skijaško odijelo možete kupiti za nekakvih 100-150 eura.
Skijanje
Foto:
Getty Images
Skijašku opremu je najbolje rentati. Za nekakvih tjedan dana za odraslu osobu renta se kreće od 100 do 150 eura. To su skije, pancerice, štapovi i kaciga.
"Postoje dućani sa opremom skijaške tematike koji su cijenovno prilagođeni svim uzrastima", poručuje Nino Stančić Vidrač.
Evo što kaže o cijenama smještaja.
"U odnosu na prošlu godinu, što se tiče samog dijela smještaja, opreme, prijevoza, to nije poskupjelo. Vanpansionska potrošnja je potencijalno nešto poskupjela, ali to opet pričamo o nekakvih desetak posto. Nije to ništa strašno", tvrdi.
S bookingom je, kaže, i više nego zadovoljan, jer Hrvatska udruga ljubitelja skijanja i snowboardanja bilježi čak 60 posto veći booking nego lani.
"Mi se konkretno bavimo prije svega trodnevnim i četvrodnevnim aranžmanima, a imamo i jedan obiteljski sedmodnevni aranžman. Mi smo prošle godine stavili web shop i nama je u analitici jači booking za 60 do 70 posto".
Skijanje je idealna zimska aktivnost
Foto:
Getty Images
Ni njemu nije jasno što se to događa i od kuda tolika pomama, s obzirom na visoku inflaciju i niske plaće u RH.
"Gledajte, ja iskreno ne znam od čega ljudi žive. Ali imam dojam da si ljudi žele priuštiti skijanje. Jer je to divna aktivnost.
I ja vam garantiram da od 100 posto ljudi koje bi potencijalno stalo na skije, 50 posto bi odmah mijenjalo sedam dana skijanja za 14 dana mora", uvjeren je.