Vozača kamiona koji je sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći na odmorištu kod Novske posjetio je brat Slavko. Ističe da njegov brat ne pije, te da je imao dovoljno odmora.

''Profesionalni vozač je 40 godina i trebao je ići u mirovinu. Međutim, nikako ne mogu shvatiti što se dogodilo, niti s nečim usporediti da povežem. Jedina stvar, može biti ljudski faktor, tehnički faktor... što je u pitanju ne mogu reći'', kazao je Slavko, brat vozača kamiona koji se u petak ujutro zaletio na odmorište na autocesti A3 između Novske i Okučana, pri čemu je usmrtio dvije djevojčice.

''Imam osjećaj da me nije niti prepoznao. On je totalno izgubljen. Pogledao me... što da kažem'', dodaje Slavko koji se posljednji put se s bratom čuo za Uskrs.

''On ne pije uopće. Znam da je bio u Beogradu, da se vratio da je spavao u Županji. Ovaj je mjesec imao dovoljno odmora'', kazao je Slavko.