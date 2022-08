Suša i poskupljenja posebno teško pogađaju i stočare. U Potnjanima kod Đakova bila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić, koja je provjerila hoće li zbog ove krize Hrvatska izgubiti još mliječnih farmi.

U Sikirevcima kod Slavonskog Broda krajem srpnja zatvoreno je posljednje sabiralište mlijeka, jedan mljekar iz okolice nedavno je rekao da na jesen zatvara farmu - nema sumnje proizvodnja mlijeka kao da je u nezaustavljivom padu.

Suša znači manjak stočne hrane te još više cijene. Na pitanje može li to hrvatsko mljekarstvo preživjeti, gost Dnevnika Nove TV Branko Kolak, vlasnik mljekarske farme iz Saveza udruga uzgajivača Holstein goveda, pojašnjava kako prve procjene kažu da je urod kukuruza 40 posto smanjen.

"Zbog toga će veliki broj farmera biti primoran kupovati hranu na tržištu (s obzirom da inače farme u Hrvatskoj imaju problema sa zemljom, nemaju dostatne količine), a cijene su iz dana u dan sve veće", kazao je Kolak te pojasnio kako su gotovo sve sirovine – od goriva, silaža, kukuruza, svih drugih žitarica koje se koriste u proizvodnji mlijeka skoro sto posto poskupjele.

Pala proizvodnja mliječnih proizvoda, ali ne svih: DZS objavio podatke za prošlu godinu

Ima li kraja spirali poskupljenja? Izračunali smo koliko je život već sada skuplji

Proizvođači mlijeka u nekoliko navrata dobili su povećanje otkupne cijene svježeg mijeka, no to im nije dostatno.

"Lani i preklani bila je loša situacija, a sad je još teža i neizvjesnija, ne znamo kako ćemo dočekati iduću sezonu", istaknuo je gost Dnevnika Nove TV.

Litra mlijeka u trgovinama je 10 kuna, no procjena je da će još rasti.

Već su, kako kaže, upozoravali na to.

"Nije to prvi scenarij koji se događa u Europskoj uniji. Što bude manje domaće proizvodnje mlijeka, cijene mlijeka na policama će rasti. Mi gubimo do šest posto godišnje proizvodnje, a vidite kako cijene mlijeka našim kupcima na policama skaču. Prema našim procjenama to neće biti kraj, cijene mlijeka će još ići gore", zaključio je Branko Kolak.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr