Nakon što je nezavisna saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto u srijedu najavila interpelaciju o odgodi Popisa stanovništva zbog, kako tvrdi, Vladinih sumnjivih političkih ciljeva, javio se predsjednik HDZ-ova Kluba saborskih zastupnika Branko Bačić.

Nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto u saborsku je proceduru uputila zahtjev za interpelaciju o radu Vlade oko popisa stanovništva, koju je potpisalo 17 zastupnika, a njome traže da se popis odgodi za najmanje godinu dana zbog upitne vjerodostojnosti pripreme tog postupka.

Uskoro počinje popis stanovništva: Doznajte kako će izgledati i koje ćete sve podatke morati dati popisivačima, ali i što vas - ne smiju pitati

U njoj se tvrdi da Vlada Andreja Plenkovića netransparentnim pristupom popisu ima sumnjive političke ciljeve te namjerava primijeniti neznanstvene metode što je za Hrvatsku potpuno neprihvatljivo.



Između ostalog, Vidović Krišto je optužila predsjednika HDZ-ova Kluba zastupnika Branka Bačića da je narušio kredibilitet Državnog zavoda za statistiku (DZS) izjavljujući da će DZS udovoljiti zahtjevu Milorada Pupovca i u lokalnim sredinama gdje Srbi imaju većinu osigurati da popisivači budu pripadnici srpske manjine.



Na sve to oglasio se Bačić i na Facebooku poručio da ''nije imao namjeru odgovoriti na ovakve besmislice''. Međutim, ipak se upustio u to: ''Naime, na slične sam optužbe odgovorio na mom Facebooku 28. veljače 2020. godine. Da se uvažena kolegica Vidović Krišto malo bolje pripremila za pisanje svoje interpelacije, onda bi lako provjerila da su Klubovi zastupnika nacionalnih manjina glasovali protiv donošenja Zakona o popisu stanovništva kojeg je Hrvatski sabor donio 26. ožujka 2020.''



''Da se malo bolje pripremila, lako je mogla utvrditi kako je Vlada odbila oba amandmana klubova zastupnika nacionalnih manjina. Da se malo bolje pripremila utvrdila bi kako je Vlada odbila amandman zastupnika nacionalnih manjina koji se odnosi na mogućnost uvođenja drugog materinjeg jezika. Da se kolegica Vidović Krišto bolje pripremila, lako bi utvrdila kako je Vlada odbila i drugi amandman zastupnika nacionalnih manjina o obveznom imenovanju popisivača pripadnika nacionalnih manjina proporcionalno zastupljenosti na pojedinim području jer se uvjeti koje moraju ispunjavati popisivači definiraju uputstvima Državnog zavoda za statistiku'', nastavio je Bačić..



I nije stao: ''Nadalje, da se uvažena kolegica malo bolje pripremila, lako bi utvrdila kako se donesena uputstva Državnog zavoda za statistiku, u dijelu koji se odnosi na popisivače nacionalnih manjina, ne razlikuje u odnosu uputstva prema kojima su provedeni raniji popisi. I previše je još drugih argumenata koje bih ovdje naveo i koji demantiraju objede zastupnice Vidović Krišto i koje ću rado navesti u saborskoj raspravi, no postavljam sebi pitanje s početka ove objave, trebam li na ovakve objede o nekakvom komplotu o narušavanju vjerodostojnosti budućeg popisa uopće reagirati''.

''Neovisno o ovakvim podmetanjima HDZ će se i dalje zalagati za poštivanje prava nacionalnih manjina jer je to civilizacijsko dostignuće'', zaključio je Bačić.