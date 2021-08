Popis stanovništva obavljat će se na dva načina: samopopisivanjem putem e-Građana i terenskim popisivanjem. Nema ili-ili, no posao ćete državi, a i sebi znatno olakšati popišete li se sami. Popis počinje za 25 dana.

Potrebno je ispuniti čak 16 stranica podataka. Najprije uz podatke o vašoj adresi stanovanja treba dodati ime, prezime, spol, datum rođenja, ime oca, majke i bračnog druga, imate li djece i koliko.

Potom vas se pita je li stan u kojem živite vaše vlasništvo ili ste u najmu. Koliko kvadrata i soba ima vaš stan. Državi je važno i živite li u suterenu, prizemlju, na katu i imali li zgrada jedan, dva ili više stanova.

Ima li kuhinju manju ili veću od četiri kvadrata? Ako nemate kuhinju imate li uopće dio prostora odvojen za kuhanje?

I higijena je važna. Pitat će vas imate li kupaonicu s kadom ili tušem, imate li zahod, s vodokotlićem ili bez.

Kako se grijete: centralno, na peć, kamin, struju, te koje gorivo za to koristite. Naposljetku imate li i klima uređaj.

Pitat će vas i imate li poljoprivredno zemljište, vinograde, voćnjake, maslinike. Imate li stoke. Obavljate li kod kuće i poslovnu djelatnost.

Tu su i pitanja o obrazovanju, potrebno je navesti najviši stupanj školovanja, vaš radni status te ukoliko ste zaposleni, u kojem sektoru radite. Pitat će vas i jeste li ikad pokušali sami otvoriti posao.

Popisivači vas ne smiju tražiti osobnu iskaznicu

Statističare zanima i kako putujete na posao, automobilom kao vozač, suvozač, autobusom, tramvajem, vlakom, biciklom ili pješice.

Jednom kad se samopopišete, a to možete od 13. do 26. rujna dobit ćete poseban kod, a potom kreće terenska provjera. Kad vam popisivač pozvone na vrata, niste ih dužni pustiti u stan, možete popis obaviti i na hodniku.

Popisivači vas ne smiju tražiti osobnu iskaznicu, no zašto uopće dolaze ako ste se samopotpisali? Kako biste im predali kod i to je to. Ako vas nema kod kuće, možete ga i zalijepiti na vrata ili dati susjedu.

Ako vas nema kod kuće, dobiti ćete obavijest kada će doći ponovno, a ukoliko se niste samopopisali sva ova pitanja čekaju vas od ispitivača koji će za to dobiti i do šest tisuća kuna naknade.

Prvi rezultati trebali bi biti gotovi 60 dana nakon završetka popisa. Očekivanja zavoda su da nas ima oko sto tisuća manje nego prije deset godina, a demografi pak ističu kako će biti sretni ima li nas četiri milijuna.

