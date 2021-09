Bivši župan Međimurske županije Matija Posavec priznao je krivnju za primanje mita od 10.000 kuna i pogodovanje pri zapošljavanju i podnio ostavku na mjesto župana. Na društvenim mrežama je osvanula grupa podrške, a u njoj se oglasio i Branimir Glavaš.

Na Facebooku je osvanula grupa "Podrška županu - Matija Posavec". Grupa je u nešto više od 24 sata skupila 5300 članova. Međimurci daju podršku bivšem županu Posavcu i pozivaju na prosvjed.



U grupi se oglasio i Branimir Glavaš koji je napisao da Posavec nije primio mito nego se radi o sponzorstvu za kampanju te da je jedina pogreška u tome što Posavec taj primitak nije evidentirao na otvoreni račun.

Što se pogodovanja pri zapošljavanju tiče, Glavaš ističe kako je 99 posto slobodnih radnih mjesta u državnoj ili lokalnoj samoupravi unaprijed namješteno.

Post Branimira Glavaša prenosimo u cijelosti.

"Čitajući ono što je bilo dostupno u medijima zaključujem sljedeće: župan Posavec je primio 10.000 kuna od čovjeka u svibnju ove godine (dotadašnjeg suradnika kojeg je poznavao i koji ga je podržavao u nadolazećim lokalnim izborima). Očito je da je na sponzora u slučaju pobjede računao i dalje nastaviti suradnju u strukturi buduće županijske vlasti", napisao je.

"Novac koji je primio, nije mito, nego privatno sponzorstvo za kampanju na lokalnim izborima. Jedina greška župana Posavca je to, da to sponzorstvo nije evidentirao na otvoreni podračun otvoren u svrhu izborne kampanje. To rade svi nezavisni kandidati, ali i gotovo sve političke stranke na svim izborima. Naročito velike političke stranke. Njih se ne lovi, nego se love politički nepodobni i samo odabrani", napisao je Glavaš.

"Što se tiče 'namještena' dva zapošljavanja od strane Posavca, mogu reći da je 99 % slobodnih radnih mjesta u državnoj ili lokalnoj samoupravi u cijeloj Hrvatskoj unaprijed namješteno (od bilo koje političke opcije) od strane onih koji su na vlasti. Slažem se da se to mora iskorijeniti, ali onda pohapsite i 99 % dužnosnika svih razina vlasti. Župana Posavca ne poznajem, ali je moj dojam iz medija, da je to korektan i pošten čovjek i da je nastojao pošteno obnašati svoju dužnost. 'Tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen'", zaključio je Glavaš u postu na Facebook grupi.