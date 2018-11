Čelnik Mosta i potpredsjednik Sabora Božo Petrov gostovao je u ponedjeljak u Dnevniku Nove TV.

O praznoj sabornici, zahtjevima sindikata, Mostovim zakonskim inicijativama, ali i Agrokoru - novinarka Dnevnika Nove TV Ivana Brkić Tomljenović razgovarala je s potpredsjednikom Sabora i čelnikom Mosta Božom Petrovom.

Kako stati na kraj neradu zastupnika?

Sramotno je na koji se način saborski zastupnici odnose prema svom poslu. Jednom davno su meni dok sam bio predsjednik Sabora rekli da to ni nije njihovo radno mjesto pa ne trebaju dolaziti u Sabor.

Tko vam je to rekao?

Pa nije bitno, nomina sunt odiosa (op.a. lat. imena su mrska, nećemo o imenima). Rekli su mi da je njihovo mjesto na terenu tako da mislim da su izgubili određenu crtu s realnošću. Most je dao izmjenu zakona i htio urediti i krenuo u pravome smjeru da se kažnjavaju saborski zastupnici. Nažalost, niti su prihvatili u onom obimu u kojem smo mi predlagali jer bi inače morali biti u sabornici. S druge strane, i vladajući su na kraju to blokirali. U trenutku kada HDZ i SDP broje gotovo 100 zastupnika, kako se oni ne pojavljuju, sabornica će vam gotovo uvijek biti poluprazna. Ono što je problem, oni su promijenili i Poslovnik u Hrvatskom saboru tako da vi danas imate rasprave bez rasprave.

Nisu ni vaši zastupnici cvijeće - vidjeli smo prošli tjedan onaj sukob Grmoje i Zekanovića. Je li primjereno da zastupnik odlazi kod drugog zastupnika da bi nastavljao svađu?

Što se tiče te žustre rasprave, ja bih mogao reći samo da sam dijelom kriv jer to jutro sam na aktualcu postavio pitanje Andreju Plenkoviću zašto hrvatska država ne štiti žrtve.

Jeste li upozorili Grmoju?

Vidio sam da je cijelo vrijeme upravo tu temu čekao gospodin Zekanović, valjda umoran je i na onakav način reagirao gospodin Grmoja. Znate što ću vam reći, to što se dogodilo Grmoji i Zekanoviću, dogodilo se jer su oni do kasnih večernjih sati u Saboru. To se neće dogoditi onima koji dolaze samo petkom na glasovanje.

Jeste li opomenuli svog zastupnika, možda od njega tražili da to više ne radi?

Mislim da je gospodin Grmoja došao do gospodina Zekanovića da ga pozove na kavu da vani rasprave, a pitanje je kako je to gospodin Zekanović shvatio. Vidio sam da nije dobro niti primljeno u javnosti, nekih stvari se trebamo suzdržati. Radije bih volio da postoji u Saboru žustra rasprava, da je u sabornici 151 zastupnik nego da bude prazna i da dolaze samo na glasovanje petkom.

Idemo dalje na javne službe. Oni idu u štrajk. Imaju li vašu potporu?

Nažalost, čelnici sindikata bi trebali otići na jedan iskren razgovor u Vladu pa da im Vlada objasni da nemaju oni ili ne žele dati povišice plaća državnim i javnim službenicima jer moraju uhljebiti svoje ljude. Zadnjih godinu dana, koliko smo mogli pratiti i na Novoj TV, 2700 novih je zaposleno, dok je 300 tisuća ljudi napustilo Hrvatsku.

Je li to populistički? Bi li i Most to radio da je nastavio biti na vlasti?

Most to nije radio. O tome se i radi, nađite podatke dok je Most bio u Vladi s Tihomirom Oreškovićem to se nije radilo. To je napravljeno baš u zadnih godinu dana otkada je došao HNS skupa s HDZ-om. I to je problem. Samo 2700 novih vam je novih 200 milijuna kuna troškova u državnom proračunu. Oni dižu sada u novom rebalansu, oni planiraju trošiti šest milijardi i više kuna, oni čak ni ne mogu steći, ne mogu uprihoditi, ne mogu zaraditi toliko novaca.

Predložili ste izmjene izbornog zakona. Od koga u Saboru očekujete potporu?

Očekujem od svih onih koji žele razmišljati na način da Hrvatska treba imati svoju budućnost. Na mladima ostaje budućnost, mislim da mladi trebaju imati pravo odlučivati o svojoj budućnosti. To je razlog i zbog čega smo htjeli osnažiti biračko pravo građana tako da mladi dobiju priliku prije odlučivati i uključiti se u politički život. Isto tako da imamo mogućnost dopisnog i elektroničkog glasovanja.

Počela je provjera referendumskih potpisa, građani mogu provjeriti je li nešto bilo ili nije bilo u redu s njihovim potpisom. Slab je odaziv. Kako to komentirate?

Odazvao se onaj koga interesira da to vidi, ali kako uopće komentirati kada znate na koji se način i gospodin Kuščević i vladajući odnosili prema referendumu. Oni su i prije najavljivali da su i mrtvi izlazili, i prije nego su imali bilo kakvih informacija, eto i mrtvi su izlazili. Ja sam tada komentirao u Saboru - valjda oni i sami znaju za te tehnike jer su ih i sami koristili na prethodnim izborima, mislim na HDZ, HNS i slične.

Nedavno ste izjavili da je knjiga Martine Dalić beatifikacija, pokušaj beatifikacije. Pravite li se vi svetima u toj priči?

Ja se ne pravim svetim. Što se tiče knjige Martine Dalić, na sam naslov mogao sam samo puknuti od smija kada znam tko je stvarao ortački kapitalizam, a tko danas progovara u toj knjizi o rušenju ortačkog kapitalizma. Možete se samo nasmijati.

Možete li vi reći malo više o tim savjetnicima? Cijelo vrijeme ispada kao da niste znali. Mjesecima ste šutjeli, javnost se pitala tko je pisao lex Agrokor. Bili ste tada u Vladi, vidjeli ste da gospodin Ramljak stoji na onoj prvoj konferenciji za novinare s nekima od ljudi, vidjeli smo kasnije, koji su bili u tzv. grupi Borg.

Uopće objašnjavati nakon svega što smo izrekli i rekli, nema smisla. Ono što je najvažnije u cijeloj ovoj priči - mi smo pokrenuli Povjerenstvo za Agrokor u Saboru, HDZ odnosno vladajući su ga isključili. Htjeli smo pokrenuti drugo povjerenstvo, istražno povjerenstvo u Saboru za "hotmail" - HNS i HDZ uopće to nisu htjeli prihvatiti. Memoare može pisati svatko, može ih pisati na način koji god to želi, pisati unutra što god želi, ne snosi apsolutno nikakve sankcije za to, nema kaznenog djela. Doći pred istražno povjerenstvo, svjedočiti, taj svjedok je prisiljen govoriti istinu. Inače, za davanje lažnog iskaza slijedi kaznena sankcija. To vam je razlog zbog kojeg su ugasili povjerenstvo. Ja ih samo čekam na povjerenstvu.

Sada bi to moglo ići i na sud podigne li se optužnica. Vjerujete li da će tu doći do nekog pravosudnog epiloga?

Mislim da će gospodin Todorić imati priliku, kao i svaki optuženik u Hrvatskoj, vidjeti što mu se stavlja na teret i iznijeti svoju obranu.

Jeste li pročitali knjigu Martine Dalić?

Rekao sam da nisam, dovoljno mi je bilo vidjeti naslov. A što se tiče gospodina Todorića, ne znam bih li uopće bio zabrinut na njegovom mjestu. Vidim da u stilu Martine Dalić svi visokoprofilni optuženi političari imaju poprilično dobar tretman sudova.

Ne vjerujete u neovisnost pravosuđa?

Samo komentiram dosadašnju praksu. Rijetko tko je od njih na kraju završio u zatvoru.

Ipak trebate dati argumentirani komentar.

Samo trebate pogledati analizu što se u Hrvatskoj događalo zadnjih 28 godina.

