Nakon Nikole Grmoje i Božo Petrov na Facebooku se požalio kako prima prijetnje, a neke je i objavio.

Napisao je kako je podnio kaznenu prijavu zbog prijetnji upućenih njemu i njegovoj obitelji, ali i kako se nada da one nisu odraz društva, nego da poruke ostavljaju frustrirani pojedinci. Navodi kako želi živjeti u društvu tolerancije u kojem nema potrebe da se drugima nameće u što će vjerovati.

"Ako u meni drukčija uvjerenja ne izazivaju agresiju, čemu onda ovakva agresija na mene i moju obitelj? Jesam li možda nekom prijetio? Jesam li mu oduzimao prava? Ako sam nekim svojim riječima uvrijedio druge, nije mi to bila namjera. Zar je stvarno najveći grijeh reći isto ono što slušam desetljećima od LGBT zajednice, a to je da postoje drukčiji od njih i da ne želim da mi se bilo što nameće, da želim svoj život živjeti na svoj način, kroz svoje tradicionalne, kršćanske vrijednosti, i da na takav način želim odgajati djecu?" zapitao se.

Navodi da određena skupina ljudi slobodu doživljava na svoj način.

"Tako da zadire u slobodu drugih, i gdje se njihova uvjerenja moraju apsolutno prihvatiti, živjeti, bez ikakvog prava na propitkivanje ili vlastiti stav. Oprostite, ali to nije sloboda", rekao je i pozvao sve, na bilo kojoj strani, da svojim riječima ne potiču hajku.

Neke je od prijetnji i objavio.

"Nema imuniteta koji bi tebe zaštitio", "Ne valja čačkat mečku, Božo pedofilu", "Nazovi Orbana da ti posudi pancir", "Snajper ćorav nije", samo su neke od gnjusnih prijetnji.

Prije njega, prijetnje koje je dobiva objavio je i Grmoja.

"Noćas nisam mogao zaspati do tri sata jer sam primio prijetnje smrću. One me nisu toliko uznemirile, više me uznemirila prijetnja smrću mom djetetu, slika djeteta u mrtvačkom sanduku i to da ću patiti kao Mišo Kovač i gledati svoje dijete u mrtvačkom sanduku", rekao je Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta, na konferenciji za novinare u Saboru.

Objavu Bože Petrova prenosimo u cijelosti.