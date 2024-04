Božinović pozvao Puljkova zamjenika na radikalan potez: "Uvijek kad im nešto propadne za to prozivaju splitsku policiju..."

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozvao je u srijedu zamjenika splitskog gradonačelnika Bojana Ivoševića da podnese ostavku nakon što je gradonačelnik Splita Ivica Puljak ustvrdio da su splitski policajci priredili Ivoševiću sačekušu u dosluhu s kriminalcima.

''O konkretnim stvarima očitovat će se splitska policija. Međutim, uvijek kada gospodi koja vodi Grad Split nešto propadne, a propao im je jučerašnji obilazak Žnjana i Dračevca, projekata koje je pripremio bivši gradonačelnik Andro Krstulović i financirala Vlada, a oni su ga predstavili jučer Milanoviću, koji s tim ima veza kao ja sa sibirskim tigrovima, onda ne po prvi puta prozivaju hrvatsku policiju'', rekao je Božinović.

Pritom je pozvao da to ne čine, ''pogotovo kad to dolazi od Ivoševića koji je višestruko imao problema s javnim redom i mirom i koji ima optužnicu zbog nasilja prema novinarki''.

Ministar se zapitao kome Ivošević može postavljati standarde ponašanja u javnom prostoru.

''Ja ga upućujem da iz primjera načelnika PU splitsko-dalmatinske Slobodana Marendića kako postupaju osobe koje su na javnim dužnostima kad osjete da imaju moralnu odgovornost i podnesu ostavku, što je učinio Marendić, iako pravno nije ni za što odgovoran u tom slučaju'', kazao je referirajući se na načelnikovu ostavku nakon što se otkrilo da je njegov sin sudjelovao u tučnjavi.

Božinović: Nisu me fotošopirali na predizbornom plakatu

Ivošević je ranije danas najavio kako će prijaviti policajca Stipu Bilobrka za sudjelovanje u sačekuši početkom veljače ove godine, dodajući kako je moguće da je u njoj sudjelovalo više policajaca.

Zamjenik splitskog gradonačelnika je ranije policiji prijavio da su ga pred njegovom zgradom napala dvojica muškaraca, nakon što je u Glagoljaškoj ulici svojim tijelom spriječio radnike da ispile stablo.

Prema pisanju medija, ta je prijava odbačena, kao i prijava protiv investitora Ante Bešlića za kojeg Ivošević tvrdi da je izvođač ilegalnih radova u Glagoljaškoj ulici, a sumnjiči ga i za organizaciju sačekuše.

Novinare je zanimala i Božinovićeva ocjena HDZ-ovih predizbornih spotova te je li ministrovo lice na predizbornim plakatima fotošopirano.

''Nisu me fotošopirali na plakatu. Onaj tko je najmjerodavniji, a to je moja supruga, zadovoljna je fotografijom. Što se tiče mosta, tamo me fotošopirao vjetar. Vidjeli ste rezultat'', poručio je nakon sjednice Vlade.