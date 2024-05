Božinović o akciji Uskoka i slovenskoj odluci: "Mi smo spremni, Hrvatska to potencira"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u srijedu da je hrvatska policija stavila naglasak na razbijanje zločinačkih organizacija, komentirajući akciju protiv skupine koja je, neslužbeno, osumnjičena za uzgoj marihuane na plantažama legalne konoplje.

"U našem mandatu ih je razbijena do sada već 161, od toga je veliki dio onih koje se bave upravo raspačavanjem, proizvodnjom droga. Ove godine već 17 takvih udruženja je policija svojim operativnim akcijama onemogućila u radu”, kazao je Božinović u Tuheljskim Toplicama gdje je otvorio dvodnevnu 17. znanstveno-stručnu konferenciju Dani kriznog upravljanja.

Dodao je da je samo prošle godine policija podnijela 2500 kaznenih prijava za kaznena djela iz ove domene te da je u zadnjih pet godina procesuirano više od 13 tisuća kaznenih djela. "Radi se o vrlo intenzivnom policijskom radu koji daje rezultate i u tom smislu ćemo i nastaviti", istaknuo je Božinović

Vezano uz uhićenja u više županija, ministar je kazao da detalje ne može otkrivati, da nisu svi ni njemu poznati te da će policija u koordinaciji s Uskokom objaviti priopćenje "u onom trenutku kada oni to zajednički procijene".

Policija je ranije izvijestila da s Uskokom provodi akciju protiv 10 osoba te da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje poput pretresa i prikupljanja drugih dokaza na području Zagreba, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske i Splitsko-dalmatinske županije.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policija će podnijeti kaznenu prijavu Uskoku, a uhićene osobe će predati pritvorskom nadzorniku. Uskok je dodao da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno pokretanju istrage i mogućem traženju istražnog zatvora.

Božinović ne očekuje pooštravanje na granici sa Slovenijom

Govoreći o objavljenoj informaciji da će Slovenija graničnu kontrolu koja je do sada bila planirana do 22. lipnja produljiti na još šest mjeseci, ministar je rekao da "sigurno ne očekuje nikakvo pooštravanje".

Slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Pokluka u srijedu je objavio da će Slovenija produžiti kontrole na granici s Hrvatskom i Mađarskom za još šest mjeseci, odnosno do 21. prosinca.

"Mi smo tu zauzeli proaktivnu ulogu i do sada smo već imali nekoliko sastanaka, ministri unutarnjih poslova Italije, Slovenije i Hrvatske. Ja sam danas dobio informaciju da bi se sljedeći sastanak nas trojice trebao održati negdje sredinom idućeg mjeseca u Italiji”, rekao je Božinović. Dodao je da je ono na čemu Hrvatska inzistira da se nađu alternativni modeli koje treba tražiti u pojačanoj policijskoj suradnji.

"Hrvatska je na to spremna, Hrvatska to potencira jer smo uvjereni da je to najbolji način kako otkloniti više ili manje opravdane sumnje ili brige da Europa otvorenih granica može biti razlog zbog koji bi ljudi s nečasnim ili opasnim namjerama došli na teritorij država članica”, rekao je ministar unutarnjih poslova.

Naglasio je i kako su ove godine postignuti ozbiljni rezultati kada je riječ o borbi s ilegalnim migrantima. "Unatoč velikom povećanju ulazaka ilegalnih migranata na područje Europe iz istočno-mediteranskog smjera za 108 posto, unatoč značajnom povećanju više od 30 posto broja ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu, Hrvatska je uspjela spustiti broj ulazaka za 38 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine", istaknuo je ministar Božinović.