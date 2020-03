U Kaštelima je danas oboren svjetski rekord u disciplini najduljeg hodanja pod vodom.

Boris Milošić je za tri minute i 34 sekunde prošao čak 100 metara hodajući pod vodom i time oborio rekord iz Guinessove kniige rekorda za čak 21 metar.

"Fenomenalan osjećaj, baš sam uživao. Nisam se dugo spremao, mjesec dana možda, ali to je nešto što sam htio učiniti već prije dvije godine, ali nikada nije došlo vrijeme i sad sam to uradio“, kaže ronilac.

A za ovakav podvig potrebna je i jaka mentalna snaga.

"Dosta je tu stvari koje te ometaju. Od publike do muzike, zvuka i tako dalje. U ronjenju se treba kompletno smiriti. Čista meditacija, udahnuti, biti prisutan u sebi i napraviti to po što si krenuo“, kaže trener Boris Vrdoljak.

U jednom dahu ovaj 23-godišnji povratnik iz Austrije, roniti može dulje od osam minuta. U tim trenucima trudi se u potpunosti isključiti od okoline.

"To se ne može uvijek postići, pokušavam razmišljati o nekim pozitivnim lijepim stvarima i samo se fokusirati na sebe i uživati u zaronu“, kaže Milošić kojemu je godinama bio san da može najdulje hodati pod vodom.

"Pravila su da uvijek mora biti jedno stopalo u kontaktu s podlogom. Kad ne bih imao kontakta s podlogom onda bi se to smatralo trčanjem. Mora biti cijelo vrijeme tijelo pod vodom potpuno“, objašnjava Milošić. No ne bavi se on samo hodanjem, nedavno je zaronio na dubinu od 234 metra.

"To je jako opasno. Naravno da kao svaka majka imam tremu i strah, ali opet ga podržavam i znam da on to može“, kaže Biljana Milošić, Borisova majka.

Službena potvrda današnjeg rekorda i ulaska u Guinessovu knjigu očekuje se za nekoliko tjedana.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr