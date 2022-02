Odlaskom Borisa Miletića iz IDS-a stranka nakon tri desetljeća više ne upravlja Istrom. Razlozi njegova odlaska i dalje su obavijeni velom tajne. Boris Miletić bio je gost Dnevnika Nove TV u prvom televizijskom intervjuu nakon istupanja iz IDS-a.

O tome zašto se razišao s IDS-om razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago. Pitao je Miletića je li izašao iz stranke jer je bio svjestan da će ga izbaciti.

"Ja to nisam inicirao i žao mi je da je do toga došlo. Ogorčen sam", rekao je Miletić koji je otišao iz stranke u kojoj je bio predsjednik 7 godina, a član od 1996..

" S novim predsjednikom suradnja nije bila moguća. Htio me disciplinirati. Očito nekakvom opomenom, isključenjem, ne znam koji je bio krajnji cilj, to bi on trebao kazati", rekao je za Dalibora Pausa.

Miletić kaže da si kao župan ne smije dozvoliti da županija ne funkcionira i da za svaku odluku mora tražiti mišljenje predsjednika stranke. "On je očito to tako zamislio", odgovorio je Bagi na pitanje je li Paus od njega to tražio.

Pitanje je i kako će sad to funkcionirati u Istri - Miletić ostaje župan, a IDS ima većinu. "Dobio sam izbore. Želim provoditi program i projekte za koje sam se kandidirao", rekao je. Kaže da neće dozvoliti da se netko igra s njim, no nije htio odgovoriti na pitanje je li spreman podnijeti ostavku na mjesto župana.

Kaže da je preuzeo političku odgovornost za loše rezultate na izborima.

"Znam ljude u IDS-u. Znam da IDS ima podršku u županiji", rekao je i dodao kako nije siguran da bi pobjedio na ponovnim izborima.

Miletić je istupio iz stranke nakon što je protiv njega pokrenut stegovni postupak zbog povrede Etičkog kodeksa i statuta IDS-a. O tome je javnost obavijestio objavom na Facebooku gdje je objavio fotografiju zahtjeva za istupanjem iz članstva.

I novi predsjedniko IDS-a Dalibor Paus bio je gost Dnevnika Nove TV no nije htio dati konkretan odgovor na pitanje koji je razlog zbog kojeg je stegovno tijelo odlučilo otvoriti proces protiv Borisa MIletića. Kazao je samo da se radi o internim stvarima.

