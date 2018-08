Pulski gradonačelnik Boris Miletić i njegov kolega župan Valter Flego spremaju se put Bruxellesa lobirati za opstanak Uljanika.

Osjećate li se Vi, kao čelnik stranke koja vlada ovim područjem već desetljećima, odgovorni za ovo stanje?

Ovo je doista jedna razina elementarne nepogode, da za tako velik broj radnika već 13. dan kasni plaća. Razumjeti je gnjev i nezadovoljstvo radnika prema svim izabranim predstavnicima. Neovisno o tome što svi u Istri znaju, da grad Pula apsolutno nije imao nikakve ovlasti niti je mogao utjecati na bilo kakve poslovne odluke Uljanika niti je mogao postavljati nadzorni odbor niti upravu. Stoga razumijem nezadovoljstvo radnika.

Osjećate li se odgovornim?

Ingerencija grada Pule nad upravljanjem Uljanika je nikakva. Mi trebamo osigurati preduvjete kako bi Uljanik mogao poslovati u smislu infrastrukture. To i činimo, udovoljiti njihovim zahtjevima za halama, za energentima. To sve činimo, ali odgovornost čelnika grada ne može biti za nešto kad nije imao ni instrumente ni alate upravljanja jednim takvim poduzećem. Mi u Istri ne utječemo kao lokalna politika, na bilo kakve poslovne odluke trgovačkih društava koji nisu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Damir Kajin tvrdi kako je menadžment Uljanika blizak IDS-u, kako je onda moguće da niste znali kakvo je pravo stanje stvari u brodogradilištu?

Niti jedan direktor, niti jedan član uprave niti jedan član nadzornog odbora nije član IDS-a niti je aktivan u IDS-u. U zadnje vrijeme ima puno dezinformacija, jako puno plasiranja laži. Žao mi je što neki pojedinci pokušavaju na teškoj muci i brizi radnika pokušati ušećariti neki jeftini politički poen, a o gospodinu Kajinu su najbolje rekli građani Istre na zadnjim izborima.

Jeste li znali za nalaze revizije da Uljaniku prijeti stečaj?

Taj nalaz nisam znao, ali od devetog mjeseca 2017. znam da Uljanik ima poteškoća. O tome je već tada izviješteno ministarstvo gospodarstva. U jedanaestom mjesecu župan i ja razgovarali smo s tadašnjom ministricom gospodarstva i potpredsjednicom Vlade, gospođom Dalić. U siječnju u Bruxellesu. Već se godinu dana zna da Uljanik ima poteškoće.

S kojim argumentima idete u Bruxelles?

Danas razgovor s gospodinom Horvatom se ticao ovog prioriteta, ključnog, akutnog prioriteta isplate plaća i gospodin Horvat je doista rekao da radi na tome kako bi se plaće isplatile do petka. No, puno je bitnije što će biti sutra s brodogradnjom u Hrvatskoj. Znamo da na to pitanje osim Hrvatske mora dati Europa. Mi moramo razmišljati o brodogradnji kao o održivoj djelatnosti koja će biti od strateškog interesa za Hrvatsku. Zato želimo u Bruxellesu razgovarati na tu temu, jer brodogradnja u Europi bez snažne podrške Europske komisije, Europske unije, teško da dugoročno može opstati.

Koji su vaši argumenti za odlazak u Bruxelles?

Želimo razgovarati s ključnim ljudima, želimo sastanke u krovnoj organizaciji europske brodogradnje i da Hrvatska konačno primjeni sve mehanizme koje druge razvijene europske zemlje imaju kako bi se ne samo brodogradnja, nego i druge strateške industrije mogle održati.

Zašto mislite da ćete uspjeti u Bruxellesu, ono što nije uspjelo Vladi?

Moramo djelovati proaktivno. Ovo se događa u našem dvorištu. Ne možemo sjediti u svom uredu skršenih ruku. Mislim da svatko u ovoj zemlji, od lokalne do nacionalne, državne politike, može dati svoj obol, ako svi usmjerimo energiju u jednom pravcu. To je održanje Uljanika, brodogradnje i sačuvanje što više radnih mjesta. To je naš primarni cilj.

Što ako ne uspijete, hoćete li svoj mandat dati na raspolaganje?

Što se tiče mandata gradonačelnika, vrlo dobro znate koje su naše ingerencije. Sutrašnji razgovor u Bruxellesu ne tiče se rješavanja problema brodogradnje, već upravo lobiranje za time. Upravo pomoć hrvatskoj Vladi, gdje želimo reći – lokalna i regionalna politika Istre jasno stoji iza očuvanja brodogradnje i očuvanja radnih mjesta. To je naša misija i to želimo učiniti.

Je li Vlada tražila Vašu pomoć i Vaš odlazak u Bruxelles?

U razgovoru s ministrom Horvatom itekako smo to istaknuli. I sam ministar je rekao kako je vrlo bitno da sve odluke Vlade budu u suglasnosti s europskim regulativama. Znate da je i sam rescuate koji je odobren Uljaniku trebao trajati samo šest mjeseci, To je vrijeme proteklo. Međutim, sve dugoročne odluke trebaju biti u skladu s Bruxellesom, a vrlo je bitno reći koji je stav lokalne uprave. Naš stav je zadržavanje brodogradnje i očuvanje radnih mjesta.

Radnici Vas osobno prozivaju. Kako se osjećate kad ispod Vašeg prozora viču ''IDS mafija''?

Što se tiče samih radnika, njih ništa ne krivim. Međutim, morate vrlo dobro znati da imate pojedinaca koji se žele okoristiti ovom teškom situacijom. Prvi dan kad su radnici došli na forum, prvi sam se obratio radnicima, stao ispred njih. Nije bilo takvih poruka. Međutim, da neki pojedinci pokušavaju na tuđoj muci ušećariti neki jeftini politički poen, meni je to ispod ljudske razine i to mi je degutantno.

