Premijer Andrej Plenković u petak je komentirao prozivke na račun ministra Gorana Marića da u imovinskoj kartici nije prijavio pravu vrijednost kuće u Živogošću.

Što se tiče slučaja ministra državne imovine Gorana Marića, Plenković je rekao da ministar Marić mora sam razjasniti situaciju oko vrijednosti njegove vikendice u Živogošću.

"Ministar je sam sve objasnio", kazao je Plenković. Na pitanje je li tijekom godina trebao u imovinskoj kartici trebao promijeniti vrijednost imovine, odgovorio je: "To su stvari od kad mi nismo bili niti u primisli da ćemo biti u Vladi. To je na njemu. Ministar je rekao da će to sam objasniti. Hoće on to. To je stvar koju on mora razjasniti, ja s tim nemam veze."

Referendum ide kontra onih na koje se mirovinska reforma odnosi

Upitan boji li se da će sindikalna inicijativa "67 je previše", koja referendumom želi spriječiti Vladu da mirovinskom reformom podigne dobnu granicu za odlazak u starosnu mirovinu na 67 godina, prikupiti dovoljno potpisa, odgovorio je da njihovo legitimno pravo da prikupljaju potpise.

"Poštujem inicijative svih, pa i sindikata, ali u ovom konkretnom slučaju mislim da idu kontra onih na koje se ova mirovinska reforma odnosi, a odnosi se na sadašnje i buduće umirovljenike, na mlade ljude i na održivost javnih financija", ocijenio je.

Način na koji je Vlada napravila reformu nazvao je korisnim jer su se mirovine povećale, proračun je održiv, diskriminacije nema, a od prvoga srpnja kreće i minimalna mirovina. "Sustav nastojimo učiniti održivim koji, s obzirom na naše demografske trendove, nije jednostavno održati stabilnim i za što manji trošak iz proračuna", poručio je Plenković.

Na upit što misli o zabrani Crkve o prikupljanju potpisa ispred crkvenih prostora, rekao je da je to normalno.

Upitan vjeruje li da je Hrvatska napravila sve što je mogla da sazna sve detalje o stradalima i nestalima u Domovinskom ratu, pitanje povezano s odlukom Ustavnog suda da odbaci tužbu majke nestalog vukovarskog branitelja protiv države, koja smatra da država nije napravila sve što je bilo u njenoj moći da pronađe sve podatke i da kazni odgovorne, Plenković je odgovorio da Vlada i institucije i dalje intenzivno rade na utvrđivanju lokacija nestalih.

"Većina se tih slučajeva odnosi na one dijelove hrvatskog teritorija koji su u tom trenutku bili okupirani. Mnogi od žrtava nažalost nisu ostali tamo gdje su eventualno izgubili život i vrlo je teško 30-ak godina kasnije točno identificirati gdje se oni nalaze", objasnio je premijer.

Što se tiče prezentacije rezultata rada skupine za brendiranje Hrvatske članovima Vlade, Plenković je pohvalio inicijativu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i rad članova radne skupine i stručnjaka koji se bave brendiranjem i kreiranjem imidža zemlje.

"Mislim da je tako nešto potrebno Hrvatskoj. Imali smo kvalitetnu raspravu, a predsjednica će cijeli projekt prezentirati javnosti", zaključio je.

Komentirao izjave čelnika IDS-a

Komentirao je izjave IDS-ovaca Borisa Miletića i Valtera Flege, koji su iskazali duboko razočarenje ponašanjem Vlade prema Istarskoj županiji. Poručio je da Vlada želi pomoći pomoći Uljaniku i 3. maju, a prigovore IDS-a na račun Vlade oko brodogradilišta nazvao je neargumentiranima i neukusnima.

Na pitanje kako komentira oštre kritike IDS-a na račun Vlade koje kažu da premijer dolazi otvarati marine, a da s druge strane ignorira problem radnika Uljanika te da se to pretvorilo u politički rat s Istrom, Plenković je odgovorio da je "politikanski pristup čelnika IDS-a već pomalo deplasiran".

"Razumijem da se trude prijeći prag na europskim izborima, no stranka koja je praktički kontinuirano na vlasti zadnja tri desetljeća u Istri, nema što prigovoriti, naročito ne ovoj Vladi", rekao je premijer nakon sjednice Županijske skupštine Karlovačke županije.

Nazvao je to stupnjem nezahvalnosti za Vladu koja podržava projekte i investicije koje se odnose na Istarsku županiju te Vladu koja je našla rješenje za plaće radnicima Uljanika.

"U ponedjeljak nam dolazi izaslanstvo China Shipbuilding Corporation, najvećeg brodogradilišta, i mislim da radimo taj napor zato što želimo pomoći Uljaniku i 3. maju. Prigovarati ovoj Vladi je nearugmentirano i neukusno", rekao je Plenković.

Na pitanje ima li kakvih pomaka u dogovoru s belgijskim naručiteljem, rekao je da im je bitno da ne dođe do naplate cijelog iznosa jamstava te da je sigurno bolje ići na varijantu da se isplati 22 milijuna eura nego 130. (Hina,M.V.)