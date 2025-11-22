Jokić o opasnim izazovima i Vjesniku: "Požar nije slučajan, nego je rezultat dvije stvari"

Boris Jokić, znanstveni savjetnik zagrebačkog Instituta za društvena istraživanja, je u razgovor s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović komentirao požar u zgradi Vjesnika, koji je izbio zbog izazova na Tik-Toku.

"Ovaj požar nije slučajan, nego je rezultat dvije stvari: zapuštenih prostora i zapuštenih ljudi. Zapušteni prostor je fizička zgrada Vjesnika, a zapušteni su i mladi ljudi koji ne čine ono što bismo od njih kao društvo očekivali. Odustali smo i od prostora i od ljudi – rezultat je neboder u plamenu", poručio je.

Društvene mreže, nastavio je, mogu imati i pozitivnu ulogu, ali izazovi na Tik-Toku mogu biti izrazito negativni.

"Radi se o opasnim tendencijama i trendovima, pogotovo kad imaš 12, 13, 14, 15 ili 16 godina. Onda je dokazivanje nekome i snimanje toga civilizacijsko dno i trebali bismo učiniti sve da mlade ljudi naučimo da budu digitalno pismeni i da ne padaju pod takve utjecaje", napomenuo je Jokić.

"Tu ima svakakvih izazova, da se pojede deterdžent, da se rade tko zna kakve stvari. Radi se o opasnim stvarima koje mogu imati posljedice za pojedinca, ali i za društvo jer se trendovi šire među mladim ljudima koji nisu ni svjesni njihove opasnosti", dodao je.

Djecu odgajaju algoritmi

Komentirao je i ulogu koju bi trebalo odigrati cijelo društvo.

"Kada govorim o zapuštenim ljudima, onda govorim o tome da bismo trebali povećati odgovornost u društvu. Ona postoji i za starije ljude, za vlast, ali i za mlade ljude. Trebali bismo im, osim o pravima, govoriti i odgovornostima koje imamo. To, nažalost, nakon 35 godina samostalnosti u Hrvatskoj ne činimo", ustvrdio je.

Boris Jokić i Sabina Tandara Knezović Foto: DNEVNIK.hr

Australija i Danska, napomenula je Tandara Knezović, odlučile su zabraniti društvenim mreže mlađima od 15 godina.

"Nisam siguran što će te zabrane učiniti, ali one signaliziraju nešto drugo, a to je da su te vlasti odlučile nešto napraviti. To Hrvatska ne čini. Priprijetile su onima koje generiraju te objave, a to su velike firme, tehnološki giganti. S njima treba ući u sukob jer zbog svojih uskih interesa u opasnost dovode društva, posebno mlade ljude", rekao je Jokić.

"Svi možemo učiniti više. Roditelji sve manje odgajaju djecu, ne odgaja ih ni škola, ni Crkva. Djecu smo prepustili algoritmima koji ljude vuku u ovisnost. Trebamo se zapitati što smo učinili i ne trebamo se čuditi što gore neboderi", dodao je.

Utjecaj na mentalno zdravlje

Objasnio je da djeca nisu sposobna nositi se s društvenim mrežama.

"Kada uđete u psihologiju ili u kemiju mozga koja se događa kod svakog lajka, kod izazova koji snimaš, onda vidite da se radi o izrazito snažnim podražajima. Često u toj dobi nismo sposobni tome odoljeti. Na nama kao roditeljima je da kažemo da ne treba imat mobitel sa sedam godina. Zašto bi netko ima mobitel u vrtiću ili društvenu mrežu s 11 godina?", upitao je.

Boris Jokić Foto: DNEVNIK.hr

Neograničeno korištenje digitalne tehnologije, pokazala su istraživanja, povezana su s negativnim iskazima o mentalnom zdravlju.

"Što se više koriste digitalni uređaja, to je veća razina anksioznosti i depresije. Veća je i razina usamljenosti. Međutim, izoliranje djece od digitalne tehnologije i neograničeno korištenje imaju jednako negativne učinke. Drugim riječima, trebamo pogoditi mjeru", napomenuo je Jokić.

Val nasilja i poruka roditeljima

Komentirao je i nekoliko incidenta u kojim su sudjelovali muškarci odjevni u crno.

"Prije nekoliko dana sam u 17 sati hodao Zrinjevcom i mladi ljudi od 15 godina, njih 15-20, viču 'ubij tovara'. Ne znam u kakvoj mi to zemlji živimo. Prošlo je 35 godina od samostalnosti. Kome treba da se viče 'ubij tovara', 'ubij purgera', 'ubij Riječana', 'ubij Srbina', 'ubij ženu'? Kome to treba?", upitao je

"Za ovu zemlju su se ljudi borili, za slobodu, demokraciju i sigurnost, a ne za to da netko u fantomkama i pod kapuljačama marširaju gradom i dare su 'ubij'. Zemlja u kojoj se to tolerira nije normalna. Pozivam Andreja Plenkovića, Zorana Milanović i sve nas da otklonimo to 'ubij'", dodao je.

Boris Jokić i Sabina Tandara Knezović Foto: DNEVNIK.hr

Poslao je i poruku roditeljima.

"Na nama je odgovornost. Ja sam u kontaktu s tisućama mladih ljudi i značajan dio njih su zapravo ok. Ne treba ih obilježavati kao problematične, ali razgovarajte s njima o digitalnom svijetu. Otvoreno razgovarajte o pravima i odgovornostima. Hrvatska ima dobru šansu biti puno bolja zemlja, ali na svima nama je da to i učinimo", zaključio je Jokić.