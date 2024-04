Boris Jokić o ključnim trenucima za Hrvatsku: "Nakon izbora slijedi velik test, a najveća je zabluda..."

Boris Jokić je u razgovoru s reporterkom Sabinom Tandaru Knezović komentirao prvi dio istraživanja Dnevnik Nove TV po izbornim jedinicama te rekao da nije bilo velikih iznenađenja.

"Međutim, treba obratiti pažnju na rubne mandate jer tu može nastati velika razlika i tek treba vidjeti što će se dogoditi. Nažalost, nitko nije odskočio. Kada kažem nažalost, ne mislim na ideologiju. Ova je kampanja, naime, nesadržajna, što mi je posebno žao", rekao je.

"Čitajući programe stranaka, one imaju što ponuditi i bilo bi ih lijepo čuti kako se sučeljavaju za budućnost Hrvatske, ali ništa od toga ne dolazi do nas kao glasača i građana. To je pomalo razočaravajuće", dodao je.

Kampanju je dosad, napomenula je Tandara Knezović, obilježio sukob predsjednika Zorana Milanovića i ministra Olega Butkovića.

"Možemo govoriti o tome tko je tu pobijedio, ali dugoročno svi gube, ponajviše hrvatsko društvo i politika kao važna djelatnost. Radi se o trivijalizaciji i estradizaciji politike. Glasači i glasačice nisu ni ovce ni kravice i ne treba ih zamarati ovakvim stvarima. Nažalost, ovako politika postaje turbofolk. Ovo je klasična turbofolk politika koja se vodi preko društvenih mreža. Svesti se na dosjetku iz kafića, to je pomalo trivijalno", smatra Jokić.

"Oleg Butković je u cijelom sukobu utvrdio svoju poziciju među biračima HDZ-a, ali je dugoročno izgubio. Četiri ili osam godina radi kao ministar, a sveo se na dosjetke na internetu. S druge strane, Milanović je četiri godine predsjednik, želi biti premijer, i mislim da bi bilo bolje da se sukobe argumentima", pojasnio je.

Nakon izbora slijedi velik test

Teško je reći, napomenuo je Jokić, pomaže li Milanović svojim javnim istupima SDP-u ili ne.

"Način govora je jedno, ali ono što on govori ima ponekad merituma. Kada se svedete na krčmu, kravicu i lukobran, onda u drugi plan pada ono zbog čega ste se uključili u kampanju – poruke Josipe Rimac, sumnje na nepotizam i stranačko zapošljavanje, izbor glavnog državnog odvjetnika. Kada to nije u prvom planu, nedostaje razlog zbog kojeg sudjelujete u politici. Vlada je imala dosta afera zbog kojih su i neki ministri morali otići, ali način na koji se o tome raspravlja je zasjenio bit", objasnio je.

Također je ustvrdio da će postizborno koaliranje biti veliki test.

"Mislim da se nakon njih neće događati velika preletavanja iz jedan tabor u drugi. Ovo su vrlo specifični izbori. Neće nitko moći sastaviti vladu, nitko nema dovoljan koalicijski potencijal da to učini", rekao je.

Kada se analizira ljevica, podsjetio je, Možemo! je jasno najavio da neće podržati bilo kakvu vlast u kojoj će sudjelovati desnica. Ne vjeruje ni da će Most ponovo ići s HDZ-om, a najveća je zabluda da će s HDZ-om na vlasti biti Domovinski pokret.

"Prije godinu dana je čelnik DP-a Ivan Penava rekao da je Andrej Plenković čovjek koji je na bruxelleski mig spreman izdati hrvatski narod, o njemu je govorio da nema ni domovine ni vjere", ispričao je.

"Nije prirodno da nekoga nazivate izdajnikom, a nakon toga četiri godine sjedite s njim. Glasači koji su spremni da njihov glas bude tako prodan, bit će iznevjereni. Oni koji se odluče na takve vratolomije, u budućnosti neće biti birani", ustvrdio je.

Ključni trenuci za Hrvatsku

Mjeseci nakon izbora, najavio je, bit će kritični za Hrvatsku i njezine političare.

"O tome će ovisiti budućnost hrvatske politike idućih pet ili deset godina. Treba tek vidjeti ima li onih koji će prekršiti svako moralno i etičko djelovanje, prekršiti sve što je rečeno i otići s njima na vlast", zaključio je.

Što se tiče neodlučnih birača, Jokić smatra da ih je važno potaknuti da izađu na izbore.

"Naš glas je jedina stvar koju mi imamo. Demokracija, iako nije savršena, je najbolje ljudsko političko dostignuće, a taj glas je jedino što imamo. Bez obzira znate li ili ne znate za koga ćete glasati, izađite na njih i napišite najluđu stvar: 'Hajduk živi vječno!', 'BBB', 'Rijeka prvak!' ili nacrtajte nešto, samo da taj glas ne propadne", rekao je.

"Čak i kada iskažete nevoljkost ovom politikom i vaš glas bude proglašen nevažećim, napravit ćete važnu stvar. Demokracija je nešto za što su ljudi u ovoj zemlji ginuli i treba se boriti za nju, a sada to možemo upravo našim glasom", dodao je Jokić.

