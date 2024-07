U Borovu oštećen spomenik četničkom vođi: Najavljuju se izmjene Zakona o grobljima

U Slavoniji se opet otvaraju stare, nezaliječene rane.

U Borovu je oštećen posmrtni spomenik četničkog vođe Vukašina Šoškočanina iz Borova sela, odgovornog za ubojstvo 12 hrvatskih redarstvenika. Dok policija traga za počiniteljem, obitelji poginulih upozoravaju da taj spomenik uopće ne bi trebao stajati.

Domovinski pokret najavljuje skore izmjene Zakona o grobljima, kojim bi se takvi spomenici zabranili.

Policija već dva dana traga za počiniteljem koji je uništio spomenik srpskog vođe pobune na istoku Hrvatske '91.

"U Borovu selu 2012. je oštećen spomenik poginulim dvanaestorici redarstvenika koji je upravo bio organizator zločinima nad njima, Vukašin Šoškočanin čiji je danas spomenik oštećen. To je samo rezultat ne donošenja zakona".

Jedan od dvanaestorice poginulih je i Stevin brat, a zbog pravde za brata i on je tražio izmjenu Zakona za svojeg saborskog mandata.

"To mora biti trajno uklonjeno iz hrvatskog društva, hrvatske zemlje, da se jednom završi s time", rekao je Stevo Culej, brat poginulog redarstvenika.

Isto je zagovarao predsjednik Domovinskog pokreta prije ulaska u Vladu. Ivan Penava ističe da je povjerenstvo imenovano te da je izrađen prijedlog nacrta izmjene tog Zakona.

Ivan Penava je rekao: "U suradnji s koalicijskim partnerima u Vladi to smo dogovoril. To će ići putem resora na čijem je na čelu ministar Branko Bačić. Imamo dogovor da se krene vrlo brzo i ozbiljno u izmjene tog Zakona kako bi došli u poziciju da se četnicki spomenici iz područja Republike Hrvatske moraju ukloniti".

A treba li se Zakon izmijeniti, odgovorila je i nova državna tajnica ministarstva kulture i medija te i nova članica Domovinskog pokreta.

"Mnoge stvari iz Domovinskog rata nisu riješene do kraja i mnoge stvari pa i ovo pitanje koje ste mi vi postavili treba riješiti", rekla je Dražena Vrselja, državna tajnica Ministarstva kulture i medija.

"Četnicki pokret je negacija hrvatske države i hrvatskog naroda. To će bit zasigurno promjena za koju smo dobili snagu na izborima da mjenjamo ovakve stvari. Moramo to postaviti na svoje mjesto kako bi mogli dalje graditi budućnost jer priča oko četništva, četničkog pokreta je priča, nemojmo se zavaravati, koja ne donosi dobro ni srpskoj nacionalnoj manjini, niti bilo kome u Hrvatskoj. Ovo su ideologije koje su zločinačke, presudene, osuđene, od UN-ove deklaracije do međunarodnog tribunala u Hagu. Kaskamo za tim, bolje ikad nego nikad, tu smo da to ispravimo", nadodao je Penava.

Prema procjeni braniteljskih udruga, u Hrvatskoj je oko 40 spomenika koji veličaju pripadnike agresorske vojske u Domovinskom ratu.

