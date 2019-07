Iz najzaduženijih hrvatskih bolnica umiruju kako pacijenti nemaju razloga za strah od nestašice lijekova.

Poruka je to dan nakon što su iz veledrogerija objavili da su tužili 20 bolnica, jednoj blokirali račun, a jednoj obustavili isporuku nekih lijekova. Ima li vlada 500 milijuna kuna za hitno plaćanje dijela duga kako traže veledrogerije?

Blokadu računa Vinkovačke bolnice pacijenti zasad neće osjetiti, poručuje ravnatelj Krunoslav Šporčić: ''Svi pacijenti koji se liječe u Vinkovcima i koji će se idućih dana liječiti u Vinkovcima mogu biti bez brige. Lijekova imamo dovoljno. Zasada nemamo nikakvu najavu prekida opskrbe lijekovima''.

Bolnica duguje 80 milijuna kuna za lijekove. Župan Božo Galić kaže da će novac za opskrbu lijekovima naći, ali nemaju za vraćanje dugova veledrogerijama: ''Vinkovačka i vukovarska bolnica znaju da svaki mjesec stvaraju gubitak od 2 milijuna kuna. I ako se to ne riješi na način da se osiguraju veći prihodi to će bit tako uvijek.''

Strahovi hoće li ili neće primiti svoje lijekove u bolnicama počinju se ostvarivati: "Ovaj scenarij podsjeća na ratno razdoblje i nestašicu lijekova"

Dubrovačkoj je bolnici samo jedna od veledrogerija obustavila isporuku lijekova, ali samo onih koje mogu kupiti od ostalih, pa pacijenti zasad nisu ugroženi. Župan Nikola Dobroslavić tvrdi da lijekova neće nedostajati i pouzdaje se u Vladu.

Dok ministar tvrdi da o dugu razgovara s veledrogerijama, iz njihovih redova nam kažu kako to nije istina. Ako im se ne plati, ističu da bi bolnice već za dva mjeseca mogle biti bez nekih lijekova. Traže hitno 500 milijuna kuna, ali samo za početak.

''U devetom mjesecu očekujemo sjesti za stol s Vladom Republike Hrvatske kako da nam daju još milijardu kuna do kraja godine da možemo normalno funkcionirati. Da se ne dogodi sindrom Agrokora, jer zdravstvo je zaista u jako velikom problemu'', rekao je Jasminko Herceg iz Udruženja veledrogerija.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić poručuje da će Vlada riješiti problem: ''Ovdje nije pitanje ima li se ili nema. To su taktički potezi. I do sada su oni tražili takozvane hitne, ali u svakom slučaju oni dobro funkcioniraju na hrvatskom tržištu''.

Veledrogerije limitiraju isporuku lijekova, tužit će bolnice zbog duga

U ljekarnama nema problema jer HZZO plaća na vrijeme. Iz veledrogerija upozoravaju da će i ljekarne biti u opasnosti ako im Vlada ne plati jer neće moći platiti proizvođače koji će onda veledrogerijama obustaviti isporuku i lijekova za ljekarne. Ministar kaže da blefiraju.

''Unutar 60 dana naplate od ljekarni dvije trećine svojih potraživanja, tako da oni stabilno posluju a normalno da povremeno rade pritiske'', rekao je Kujundžić.

U slučaju obustave isporuke bolnice ove godine ne mogu drugdje nabaviti lijekove jer je sve već ugovoreno s veledrogerijama. Jedan od najvećih problema je, ističu iz veledrogerija, što dug bolnica svaki mjesec raste za dodatnih 150 milijuna kuna.

Jedna od kritičnijih bolnica po pitanju dugova je i ona u Sisku. No nitko iz županije ondje nije odgovorio kakvo je ondje stanje.

O ovoj temi razgovarali smo s dopredsjednicom liječničke komore i dugogodišnjom liječnicom u sisačkoj bolnici, doktoricom Ivanom Šmit. ''Sisačka bolnica kao i mnogo bolnica u Hrvatskoj generira minuse i to se reflektira na velike dugove dobavljačima'', rekla je dr. Šmit.

Veledrogerijama 200 milijuna kuna: ''Ovo je tek vrh sante leda. Cjelokupna situacija za nas je neodrživa''

Pacijenti, kaže, nisu za sada ugroženi, jer lijekova i sredstava za njihovu briju ima. Ne vjeruje da će do toga ni doći. No, problem se stvara kod liječnika. ''To je manjak liječničkog osoblja, manjak zdravstvenog osoblja i infrastrukturno su sve te ustanove, uključujući i Opću bolnicu Sisak. To su stare devastirane zgrade u kojima radi vrlo malo ljudi'', rekla je dr. Šmit.

Na pitanje bez kojeg lijeka bolnica ne smije ostati je, odgovara: ''Antibiotici, lijekovi koji se tiču akutnih stanja kao što je infarkt, moždani udar, trauma… Široka je paleta lijekova koja je vitalna za bolnički sustav. No, ne vjerujem da će se to dogoditi.''

Kao rješenje vidi detaljnu analizu toga što ulazi i što izlazi iz bolničkog sustava te racionalizaciju troškova. ''Država bi trebala biti pokretač politike zdravstvenog sustava. Država ne izvršava svoje obveze prema zdravstvu i to je jedan od razloga zašto nastaju deficiti u zdravstvenom sustavu'', smatra Šmit.

