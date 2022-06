Glavni junaci ovog izdanja rubrike Bolja Hrvatska su tri umirovljenika koji su nesebično odlučili pomoći drugima i donirali mnogo novca. Mnogi nisu mogli vjerovati svojim ušima kad su čuli iznose. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Gospođa Marisa umirovljena je liječnica koja je Gradu Rovinju donirala četiri milijuna kuna. Novac je to koji je zaradio njezin sin inženjer Dino Škrapić koji je, nažalost, 2010. preminuo. Imao je impresivnu karijeru te je radio u Ženevi i Münchenu.

"Mislim da bi moj Dino to odobrio. To je bio moj sin jedinac. Da imam druge djece, unuke možda to ne bih napravila", objasnila je Marisa Sciolis Škrapić.

Novac će ići Centru za mlade koji će biti u ruševnoj zgradi u koju, zbog sigurnosti, kamere Dnevnika Nove TV nisu mogle ući. Centar bi trebao biti izgrađen do kraja 2023. godine i nosit će ime Dina Škrapića. Tu će se mladi družiti i učiti.

"Uz sadržaje koji su usko povezani s programima književnosti, STEM programima, programima umjetnosti i glazbe", rekao je David Modrušan, zamjenik gradonačelnika Rovinja.

Uvijek spremni pomoći

Ono što je Milan Grozić zaradio za svoje uspješne karijere, donirao je zdravstvu. U veljači je Dnevnik Nove TV izvijestio da je dao 200.000 kuna za istarske domove zdravlja. U Lupoglavu stiže ultrazvuk.

"Stvarno je od velike koristi. On je odlučio i preko noći donirao, tako da svaka čast", rekla je tada obiteljska liječnica iz Doma zdravlja Lupoglav Tina Zavidić.

No, gospodin Milan nije stao na tome. Jednoj je bolnici dao još 200.000 kuna. Kaže da je bolje da se da u pametne svrhe, nego da stoji na banci. On i bez tog novca uživa u mirovini.

"Ranč, rekreacija, vino, voćke i to je to", rekao je.

Nije imao mira pa je malo, kaže, razmotrio svoje financije. I zaključio da bi bolnici mogao donirati još 100.000 kuna: "Ako se pokaže da je još nešto ostalo, uvijek smo za pomoć", rekao je.

Gospodin Vjekoslav Šubić iz zdravstvenih razloga nije mogao pred kameru, ali zato je za Dnevnik Nove TV sve ispričala upraviteljica Zaklade kojoj je donirao novac.

"Pričali smo o tome na koji bi način on mogao ostaviti taj novac, ali nismo govorili o cifri. Onda kad je spomenuo cifru od 100.000 kuna i onda opet od 150.000, to je bilo nevjerojatno iznenađenje", rekla je Dunja Marušić Brezetić, upraviteljica Zaklade I. gimnazije Akica.

Njegov će novac pomoći budućim studentima koji su slabijeg imovinskog statusa ili bez roditeljske skrbi.

