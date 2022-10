Znate li što je everesting? Mnogima je to nepoznat pojam, ali Maja Bonačić je tako pomogla mnogima.

Kiša, snijeg, sunce, magla - nebitno. Maja Bonačić niti jedan trening ne propušta. "15 sati tjedno, zna biti i preko 20, ovisi. Bicikl i trčanje", opisuje Bonačić.



Ona je 27 puta za redom biciklom prošla zagrebačkom Zelenom magistralom. Uz i nizbrdo. Odradila je - everesting. To je vožnja gore-dolje istim usponom dok ne skupite 8848 metara, što je jednako vrhu Everesta. Isto je učinila i trčeći. Sve to Maja Bonačić učinila je s humanitarnim ciljem, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.



"Zaključila sam da to dovoljno zvuči bizarno ili ludo da se napravi u tri tjedna oba pa zašto ne bih probala unovčiti za dobrotvorni rad", smatra Bonačić.



Uspon po uspon i od sponzora je skupila četrdesetak tisuća kuna. Sve je otišlo osječkoj udruzi koja radi s djecom iz spektra autizma. "Da je više ljudi možda kao Maja, da daju dio sebe za nekoga drugoga, svima bi nam bilo puno bolje", ističe majka djevojčice iz spektra autizma Emilija.



Trčala je i za za udrugu Veliko srce malom srcu. Jer i njezina kći je imala operaciju srca. "Da ja sad nemam za posuditi ili da mi nema baka za dati, moje dijete bi ostalo invalid. Tu sam krenula s tom idejom da ja osobno dam neki doprinos, da barem jednoj osobi olakšam", priznaje Bonačić.

Održana prva Autistična parlaonica: Poštovanje dolazi kroz prepoznavanje



Po cijeloj zemlji je držala predavanja, podizala svijest o autizmu. Od grada do grada išla je - biciklom. Bila je i u ultramaratonskoj reprezentaciji. "Jednom trčala 100 kilometara za trening, pa onda kad već trčim toliko, da trčim za Hrvatsku", smatra Bonačić.

Promijenili stav o vježbanju? Po popuštanju mjera porastao broj rekreativaca



Sama je pokrenula i privatnu praksu. Psihologinja je, a svojoj kćeri Kali je itekakav uzor. Kala kaže da je i njoj majka - inspiracija.

"Mislim da je zapravo važno da svatko od nas na bilo koji način koji može da malo mijenja svijet, bilo da je mikro razina, prelazak preko zebre, pomoć nekome, proširiti vijest o nečemu", zaključila je Bonačić.

A na svoje vjenčanje je, zajedno s mužem, došla na - biciklu.

Više o Maji Bonačić pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.