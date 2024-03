Snimka drona, aplikacija i satelit: Ovako izgleda uzgoj pšenice u budućnosti, a ona je već stigla u Hrvatsku

Vrijeme je tretiranja pšenice protiv bolesti. No to se u Strizivojni ne radi ručno. Kirurški precizno, traktor pun digitalne opreme kreće se kroz usjeve jer je satelitski navođen. Snimka dronom, pokazat će točno koje dijelove oranice treba tretirati pesticidima, a aplikacija će točno upozoriti u koje vrijeme je to najbolje činiti. Prskalica je pak samodozirana i u kap će izračunati koliko je pesticida potrebno.

Prvo hrvatsko digitalno selo u ponedjeljak je predstavila ministrica poljoprivrede Marija Vučković, a što to točno znači pogledajte u priči reportera Tina Kovačića.

