Nakon što splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban nije posustajao od toga da se izabere njegov kandidat za ravnatelja Doma zdravlja, predsjednik Upravnog vijeća Ivan Nasić požalio se premijeru Andreju Plenkoviću.

Premijer Plenković je zbog konflikta oko izbora za ravnatelja Doma zdravlja kontaktirao s Bobanom, a u Provjereno je stigla snimka iz koje se može zaključiti što Boban misli o cijeloj aferi.

"Jako loša bi to poruka bila, to je do premijera isto prezentirano. Jako loše bi bilo", rekao je Bobanov sugovornik, na što je župan odgovorio: "Nemam ja opasku ni prema premijeru ni prema nikomu."

Sugovornik odgovara da zna da je je Boban samostalan, što Boban potvrđuje: "Njima je svima problem Blaženko Boban jer Blaženka boli ku**c za pet kuna. Evo, da vam budem potpuno iskren - j**e mi se."

Podsjetimo, prošlog je tjedna Provjereno objavilo snimku koja dokazuje da je Boban namještao javni natječaj za ravnatelja Doma zdravlja splitsko-dalmatinske županije. Na snimci predsjednik Upravnog vijeća otkriva da su šef županijskog HDZ-a Ante Sanader i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban vršili pritisak na članove vijeća da izaberu njihova kandidata, dotadašnjeg ravnatelja Dragomira Petricu.

Ubrzo nakon tog priloga Boban je novinarki Provjerenog Ani Malbaši slučajno priznao da je pokušao utjecati na ishod natječaja: "Ja nisam zagovarao gospodina Petricu, nego poništenje natječaja. Dakle, sve je iz te snimke potpuno jasno i nemam što dodati", rekao je Boban.

Već je sljedećeg jutra medijima pismenim putem poručio da je sve radio po zakonu i da ne želi "komentirati kavanske priče". Pokušao je povući izjavu da je utjecao na natječaj te je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da "natječaj uopće nije poništen".

Međutim, istog je dana stigao prvi poziv na ostavku: "Sinoć je sa smiješkom u kamere rekao da se miješao u ovaj natječaj. Bilo bi kulturno, pristojno, demokratski da župan Boban da ostavku", rekao je Miro Bulj, Mostov saborski zastupnik.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr