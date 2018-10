Zdravko Mamić, dinamov savjetnik i bjegunac pred hrvatskim pravosuđem, po prvi put je progovorio o aferi SMS te uplitanje njega u to nazvao "velikom konstrukcijom".

"Poznajem Franju Vargu, a moje uključivanje u aferu (SMS) velika je konstrukcija koju ću objasniti u trenutku kad me najvjerojatnije budu pozvali za svjedoka u ovom slučaju", rekao je za Jutarnji list Mamić, nakon čega je i pojasnio kako su se upoznali prije otprilike godinu dana.

"U to vrijeme ja sam javno, na jednoj konferenciji za novinare rekao da nudim veliku nagradu za informaciju o ljudima koji su nacrtali svastiku na Poljudu. Tada me je prijatelj spojio s Vargom koji mi je rekao da bih mogao doći do tih informacija", ispričao je Mamić, a riječ je bila o nagradi od pola milijuna kuna za tu informaciju.

Varga mu se ubrzo nakon toga javio, otkrio imena počinitelja, a Mamić je podsjetio da je o svemu tome obavijestio nadležne institucije putem svojeg odvjetnika Veljka Miljevića.

Mamić isto tako ne krije da je Vargi i financijski pomagao, no o kojim svotama je bila riječ, nije otkrio.

Podsjetimo, Franjo Varga u istražnom zatvoru završio je zbog sumnje da je napravio lažne SMS-ove za Zdravka Mamića, a da su njegove usluge navodno koristili i Tomislav Karamarko, Milijan Brkić te Ivica Todorić.

Odvjetnici Zdravka Mamića, Ivan Stanić i Nikola Mandić prvo su preuzeli obranu Varge, no dan kasnije su otkazali punomoć, a razlozi zbog kojih su to učinili ostali su nepoznati.

U Zagrebu je u srijedu priveden vozač ministra Tolušića i kum Milijana Brkića Blaž Curić, za kojeg se sumnja da je MUP-ovu informatičaru dojavio da se nalazi pod istragom.