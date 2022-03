U Istri je dogodila bizarna krađa. Netko je skinuo i ukrao ležeće policajce ispred osnovne škole. Za tu kaznu i on bi mogao ležati u zatvoru, i to do dvije godine.

Glasnogovornica Policijske uprave istarske Suzana Sokač rekla je da je prvo u listopadu, a nakon toga u veljači netko s kolnika pored škole u mjestu Sveta Katarina na području Pićna ukrao ležeće policajce. Policija traga za počiniteljem.

"Svašta na ovom svijetu'', smatra Irena. Zašto ih je skinuo i ukrao, mještani mogu samo nagađati.

"Konkretno - izbočine na kolniku koje su postavljene u zonama škola namijenjene su prvenstveno radi sigurnosti djece u prometu, da se brzina u zonama škola smanji", pojasnio je Eduard Samac, policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa za Dnevnik Nove TV.

Prepoznajete li osobu s fotografije? Policija je traži zbog sumnje na krađu

Krađa stoljeća! Uočili sanduk piva na balkonu pa smislili genijalan način kako ga se dokopati

Kazna predviđena za počinitelje ovakvih djela je od šest mjeseci do dvije godine zatvora.

Više o ovoj krađi pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr