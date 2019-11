Provjereno donosi nastavak priče o samoprozvanom doktoru Anti Pavloviću, koji je 90-ih imao tisuće sljedbenika. Tko nije slušao njegove naredbe, dobio bi batine. Sada je smješten u zatvor jer je jednom muškarcu nanio teške tjelesne ozljede. Zašto institucije nisu reagirale ranije?

Nakon dojave Provjerenom da je Ante Pavlović pretukao Ivana Župana, novinari su tu informaciju proslijedili policiji, a ona je ekspresno reagirala. Pavlović je uhićen, a na teret mu se stavljaju dva kaznena djela - držanja osobe u odnosu sličnom ropstvu te nanošenje teških tjelesnih ozljeda.



Župan je s ozljedama završio u bolnici. No on nije jedina žrtva Pavlovićeva ponašanja. Veterinarska će inspekcija također podnijeti optužne prijedloge zbog zanemarivanja i zlostavljanja životinja na imanju, od kojih su mnoge preminule od gladi. Preživjele pse preuzelo je sklonište Dumovec.



Pavlović je Župana držao u odnosu sličnom ropstvu, zanemarivao životinje, ali i terorizirao susjede. Široj je javnosti poznat još od 90-ih, kada je imao tisuće sljedbenika i pacijenata koje je liječio "centriranjem". Onaj tko nije slušao naredbe, dobio je batine. Oko osam godina s prekidima, proveo je po zatvorima i psihijatrijskim ustanovama.



Pred kamerama Provjerenog o njemu je progovorio i Ante Bošković, bivši specijalac ATJ Lučko, koji je sudjelovao u opskrbi sanitetskih, vojnih i drugih sredstava nužnih za obranu Vukovara. Antu Pavlovića upoznao je u sanitetskom stožeru. Kuću Boškovićevih roditelja pretvarao je u vlastitu ordinaciju, a njegova je oca jednom prilikom ''uhvatio za gušu i počeo se derati''.



''Čovjek je totalno lud, manipulator, najkraće rečeno'', kaže Bošković te dodaje: ''On je, nažalost, došao u Lučko. To mi je najveća greška. Bio je jedno mjesec dana ondje i onda je otjeran. Nikad nije bio ni djelatnik ATJ Lučko. One majice koje nosi i sramoti nas, ja ne znam odakle mu. Je li dobio od nekoga, ili ih sam štampa ili se vadi. Ispričavam se svim svojim kolegama iz Lučkog jer on je toliko osramotio tu jedinicu da je to katastrofa.''



Stanovnici Donjeg Dragonošca koje u posljednje vrijeme terorizira sada se nadaju da će konačno završiti pod nadzorom.



Tko je zapravo Ante Pavlović, čovjek kojem je potrebna pomoć jer ugrožava sve oko sebe i zašto nitko na njegova ponašanja nije reagirao, pogledajte večeras u emisiji Provjereno na Novoj TV.