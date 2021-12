Vrhovni sud RH potvrdio je oslobađajuću presudu nekadašnjem ministru unutarnjih poslova Ivici Kirinu u slučaju Fimi Media. Teretilo ga se da je znao da se poslovanjem tog društva prikupljaju sredstva za potrebe financiranja političke stranke i da će takvim poslom ministarstvu nastupiti šteta velikih razmjera.

Vrhovni sud potvrdio je oslobađajuću presudu zagrebačkog Županijskoga suda nekadašnjem ministru unutarnjih poslova i gradonačelniku Virovitice Ivici Kirinu u slučaju Fimi Media jer nije dokazana zlouporaba položaja i ovlasti, priopćeno je u utorak s Vrhovnog suda RH.

Pravomoćnom presudom odbijena je USKOK-ova žalba, a Kirin je oslobođen.

Nekadašnjeg ministra unutarnjih poslova optužnica je teretila da je od 2006. do 2008. kao ministar naložio stručnim službama svojeg ministarstva da poslove dvije promidžbene kampanje ugovore s trgovačkim društvom Fimi Media. Stavljalo mu se na teret da je znao je da se poslovanjem tog društva prikupljaju sredstva za potrebe financiranja političke stranke i da će takvim poslom ministarstvu nastupiti šteta velikih razmjera. Teretio se da je, radi osiguranja poslova tom društvu, imenovao stručno povjerenstvo ministarstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave usluga. Za obje promidžbene kampanje odredio je da se provede izravna pogodba. Naložio je u oba navrata da se poziv za javnu nabavu uputi samo tom trgovačkom društvu i društvima s kojima to društvo poslovno surađuje. Prema optužnici, na oba se poziva javilo samo to trgovačko društvo. Za prvu kampanju trgovačko je društvo s ministarstvom zaključilo ugovor vrijedan 958.565,00 kuna. Taj je iznos ministarstvo u cijelosti platilo. Prema optužnici, dogovorene usluge su se mogle napraviti za 143.382,80 kuna manje troška.

Ivica Kirin nepravomoćno oslobođen u slučaju Fimi Media

Ivica Kirin za Dnevnik Nove TV otkrio kako su nestali milijuni iz gradske blagajne i zašto to nitko nije mogao ranije uočiti

Za drugu promidžbenu kampanju optuženik se teretio da je naložio da se ponuda društva prihvati bez obzira na uvjete i unatoč tomu što je znao da bi se pregovorom s TV kućama ishodio popust. Ministarstvo je s društvom zaključilo ugovor vrijednosti 16.123.977,50 kuna i taj iznos u cijelosti platilo, premda je te iste usluge moglo nabaviti za 5.920.174,73 kune.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je prvostupanjski sud pravilno zaključio da nije dokazano da je optuženik nezakonito postupao s ciljem da zlouporabom svojeg položaja osigura posao tom trgovačkom društvu, a ministarstvu prouzroči štetu.

"Radnjama za koje se optuženik tereti da ih je naređivao nije prouzročena nikakva šteta ministarstvu. Trgovačko društvo za poslove koji su dogovoreni s ministarstvom nije odstupalo od poslovanja ostalih marketinških agencija na tržištu. Ne postoje niti podaci da je uslijed takvog poslovanja nastala šteta. Optuženik je iskazao da mu je treća osoba prenijela zahtjev predsjednika vlade da bi bilo dobro da poslove promidžbe radi upravo ovo trgovačko društvo", stoji u priopćenju Vrhovnoga suda RH.

Prema tumačenju Vrhovnog suda, okolnost sama po sebi, a i u kontekstu ostalih dokaza ne znači da je riječ o voljnom namještanju poslova tom društvu od strane optuženika. Zaključenju ugovora između ministarstva i tog trgovačkog društva prethodila je zakonita procedura, primijenjena je javna nabava izravnom pogodbom, što je tada omogućavao važeći zakon.

"U javnoj su nabavi sudjelovala i odlučivala stručna povjerenstva ministarstva koja su stručnim službama ministarstva predlagala ugovaranje poslovnih odnosa s trgovačkim društvom. Brojni su svjedoci potvrdili da su povjerenstva samostalno radila i donosila odluke o prijedlogu da se prihvati ponuda ovog društva kao najboljeg ponuđača s najniže ponuđenim cijenama i dostavljenom cjelokupnom traženom dokumentacijom. Nikakva šteta nije nastupila za ministarstvo. Izvjesna zainteresiranost optuženika za ubrzanje postupka nabave i osiguranje sredstava za plaćanje obavljenih poslova samo za sebe nije dovoljno za zaključak o postojanju kaznene odgovornosti optuženika", zaključilo je vijeće Vrhovnoga suda.