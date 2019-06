Burno je bilo u Virovitici u kojoj je zbog nestalih gradskih milijuna, ali i nedavne tragične smrti pročelnika za financije - održana sjednica gradskog vijeća. Pljuštale su kaznene prijave, inzistiralo se na objašnjenjima, ali i političkoj odgovornosti HDZ-ova Ivice Kirina. Virovitički gradonačelnik odbacio je optužbe, a onima koji ga prozivaju nije ostao dužan.

Oporbeni vijećnici nikako nisu zadovoljni dobivenim odgovorima. Nakon aktualnog sata napustili su sjednicu Gradskog vijeća. O ovoj temi u Dnevniku Nove TV s gradonačelnikom Ivicom Kirinom razgovarao je reporter Domagoj Mikić.

Znate li koliko novca nedostaje u gradskoj blagajni?

S obzirom na to da se svakodnevno radi na poslovima financija, sad smo već došli do iznosa oko 17.240.000 kuna. Nije to do kraja još točan iznos, s obzirom na to da se moraju uskladiti još svi podaci iz banke s poslovnim knjigovodstvom Grada Virovitice, čekamo da se to dovrši. Onda podnosimo zahtjev za naknadu štete prema državnom odvjetništvu i postupak se dalje provodi.

Kako je moguće da nitko dvije godine nije shvatio da vaš čovjek od povjerenja uzima novac iz blagajne?

Na ovom primjeru vidimo da je to moguće. Čovjek koji je bio veoma pametan, radio godinama u sustavu Grada, na žalost je imao svoj osobni problem. Shvatio je da postoji mjesto u sustavu koje se najmanje kontrolira s obzirom na to da su sva poslovanja svih nas koji radimo s proračunskim novcem napravljena na nižim razinama i podrazumijeva se da su oni ljudi koji imaju ovlaštenja i najpošteniji ljudi.

Vi ste na temelju poštenja napravili da netko upravlja s 230 milijuna kuna?

Ne na temelju poštenja. Na temelju stručnosti i znanja. On nije došao s ulice, zaposlio se u Gradu Virovitici još 2008. godine. Došao je na preporuke. Imao je najbolje preporuke s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Prošao je sve stepenice. Bio je rizničar i logičan izbor za pročelnika. Bio je dvije godine pročelnik, prije toga rizničar u Gradu Virovitici. Znao je kako sustav funkcionira, pogotovo kako se sustav kontrolira, s obzirom na to da je prošao sve edukacije koje prolaze svi službenici, a radi se o tome da spriječe zlouporabe i bilo kakva falsificiranja.

Čija je to na kraju odgovornost?

Sad je glupo govoriti o nekome tko je mrtav. Zna se tko je počinitelj.

Nitko od vaših službenika nije primijetio da godinama nestaje novac?

Nije ga mogao ni primijetiti jer novac nije ni ušao u poslovanje Grada. Novac je skinut s računa banke i taj transfer gradskim službama nije bio vidljiv jer je bio falsificiran bankovni izvadak. Nitko od nas ne može znati koliko novca imamo na računu, nemamo okrugle cifre. Proračun se planira na kraju godine za početak godine. Nikad ne znate do 31.12. te godine koliko ste prihoda ostvarili, jer se ne radi o okruglim ciframa.

S obzirom na to da se to dogodilo, vidimo neke stvari koje će se morati poboljšati u sigurnosnom sustavu, pogotovo u sustavu gdje se radi s javnim novcem. Za ljude koji upravljaju javnim novcem, bez obzira što nisu dužnosnici, isto kao i za političare treba pravilo da se zna i propitkivati njegovu privatnost. Tu nema nikakve privatnosti nikakve, što se tiče javnosti i svih poslova i hobija koje ima, tko god radi s javnim novcem. Da smo možda i prije imali takav sustav možda bi došli do toga i ne bi nam se dogodila takva greška. Računali smo da je prvi čovjek u financijama najpošteniji i da je to netko drugi pokušao to napraviti, ne bi mogao jer bi on to odmah vidio. Ali idete na povjerenje.

Danas ste zaradili dvije kaznene prijave – jednu za tešku krađu i za pronevjeru.

Da, super. Od koga?

Od zastupnika Mosta.

Da, bravo, super, ideala. Neka. Pozvao sam danas sve koji imaju bilo kakva saznanja o bilo kakvom kaznenom djelu neka ga prijave institucijama. Oni valjda znaju, imaju razloge zašto su to prijavili. Tražili su i moju ostavku. Preporučio bih im da se uhvate posla. Ako imaju saznanja i ako je to točno, ja im čestitam. Vidjet ćete da je to predstava za javnost. Više lijepim riječima neću govoriti o političarima ni o kome, ni o profesijama. Govorit ću o ljudima imenom i prezimenom jer mi je to obaveza.

Hoćete li uspjeti vratiti novac u proračun?

Sada si stvaramo pozicije za pregovore, da pokušamo taj novac vratiti s obzirom na to da je otišao na takav način. Ne bih sada htio govoriti u detaljima i o pozicijama pregovora, ali tu ima politička odgovornost da učinim sve da se namiri šteta gradskom proračunu bez obzira na koji je način taj novac i gradskog proračuna nestao. Glupo je i žalosno da danas moramo govoriti...

Volio bih da je taj čovjek ostao živ. To nas je sve teško pogodilo. Ali život ide dalje. Ništa se strašno neće dogoditi što se tiče poslovanja Grada, jer mi ni dosad nismo znali da imamo taj novac, iz razloga što nam sve štima što se tiče poslovnog knjigovodstva, prihoda i rashoda. Samo nismo imali taj točan iznos koji je bio u banci.

Gotovo je nemoguće vjerovati da je netko sam uspio izvući 17 milijuna kuna. Je li pročelnik imao pomagača?

Ne mogu sada govoriti konkretno je li imao pomagača ili nije, ali malo je čudno kad znamo kakve sve provjere imamo po privatnim računima, da je to pored svih institucija koje su u državi i osnovane da bi štitile javni financijski sektor. Ne može mi nitko trenutačno objasniti kao gradonačelniku da proračun Grada Virovitice mora štititi njegov pročelnik koji je stručna osoba, i gradonačelnik. Mora biti nekakav sustav u državi koji je negdje zakazao.

Ne bih unaprijed prozivao. Ostavio bih da istraga utvrdi sve detalje – je li imao pomagača, gdje je taj novac otišao. Pozabavio bih se s državnim institucijama da se to više nigdje ne može ponoviti i da taj sustav kontrole maksimalno osigura, jer ne znamo gdje se on još događa.

Osjećate li se vi odgovornim?

Naravno da imam subjektivnu odgovornost jer sam gradonačelnik i nalogodavac. Čovjek je radio kod mene u Gradu, bio je i moj izbor za pročelnika s obzirom na njegove reference. Ali kada govorimo o objektivnoj odgovornosti, nisam ni znao za njegov problem, nisam napravio ni jednu radnju koja bi dovela do ovog događaja.

Moja odgovornost objektivno počinje onog dana kada su mi iz banke javili da imamo problem s računom Grada Virovitice. Za sve radnje koje sam poduzimao i koje će poduzeti da zakrpam sigurnosni sustav u Gradu, ali i da povratim novac na račun Grada.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr