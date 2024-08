Bivša TV voditeljica i prijateljica osuđene zbog prijetnji sinu HDZ-ovca: "Ubit ćemo te, izađi..."

Županijski sud u Zadru odbio je žalbu Karmen Barić (35) i Lane Babić (28) vezano za slučaj prijetnji smrću Tomislavu Đakiću (26), sinu HDZ-ova saborskog zastupnika Josipa Đakića (63).

Prema pravomoćnoj presudi, njih dvije su osuđene da su u ožujku 2020. godine stigle do Đakićeva stana u Zagrebu nakon čega su mu prijetile riječima "Ubit ćemo te, izađi van, neće ti ni policija pomoći, ti si naš", piše 24 sata.

U tom je trenutku u stanu Tomislava Đakića bila i njegova djevojka - Marija Sabljo koja je iz straha odmah pozvala policiju. Babić i Barić su uhićene i potom pravomoćno osuđena na po osam mjeseci uvjetnog zatvora koje neće morati odslužiti ukoliko ponovno ne počine kazneno djelo.

Tijekom suđenja Babić se branila tako što je rekla da je Đakić prethodno zvonio na portafon njezinim roditeljima i vikao na njih. Također, i ona i Barić su opovrgnule da su mu prijetile smrću.

No to nije bio prvi sukob između ovo troje ljudi. Đakić i njegova djevojka prethodno su se potukli s Karmen i Lanom, no nitko nije bio prekršajno prijavljen.

"Evo Đoke kretena", navodno je viknula Karmen. Đakić joj je odgovorio: "Ne obraćajte mi se, k***e iz Dubaija. Lana, ti si k***a i ideš po Montrealu".

Prije 16 godina Barić je bila voditeljica emisije Automotiv na Novoj TV, a prije toga je radila kao model.

Pročitajte i ovo Užas u Skoplju Pucnjava pred trgovačkim centrom: Napadači pucali na policiju, pred suprugom ubijen V. E.

Pročitajte i ovo Guinnessov rekord Umrla najstarija osoba na svijetu: Kći otkrila tajnu njezine dugovječnosti