Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je za Dnevnik Nove TV epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, ali i aferu Janaf u kojoj se spominjao i njezin suprug.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije željela komentirati dosadašnji mandat predsjednika Zorana Milanovića, kao i njegov sukob s premijerom. Izjavila je kako treba poštivati instituciju i dati joj dignitet.

"Ostajem pri svojem stavu kojeg sam rekla, odnose na unutarnjoj političkoj sceni neću komentirati, to je stvar aktera da riješe međusobna pitanja i eventualne razmirice, a kao što nikada nisam komentirala rad svojih prethodnika tako neću ni rad aktualnog predsjednika.

Mislim da je to stvar političke kulture jer ja jednostavno nisam angažirana, ja sam četvrta predsjednica RH, poštujem instituciju i držim da joj treba dati taj dignitet", kazala je i komentirala epidemiološku situaciju te kako se Hrvatska nosi s njom.

"Mislim da se nosimo relativno dobro. Naravno nisam stručnjak i ne želim ulaziti u mjere, to je na ljudima koji su za to stručni.

Držim ih se jer mislim da kao odgovorni građani prije svega moramo voditi brigu o drugima. Ako i ne razmišljamo toliko o vlastitom zdravlju, a inače dajem apsolutnu potporu onima koji su danonoćno ti koji brinu o našoj sigurnosti kako na granicama, hrvatska vojska, policija tako i svom medicinskom osoblju koje se toliko trudi da ljudi što lakše prođu epidemiju sa što manje žrtava i da što prije ovo teško vrijeme prođe iza nas", izjavila je bivša predsjednica.

"On je društven čovjek. Ne voli baš komunicirati s javnošću"

U zadnjih nekoliko mjeseci pod povećalom javnosti je bila afera Janaf pa se spominjao i njezin suprug. Odgovorila je na pitanje kako je doživjela cijelu tu aferu.

"Ja se apsolutno ne miješam u to što moj suprug radi niti se on ikada miješao u ono što sam ja radila kao predsjednica, nikada nije pokušao niti kadrovirati niti miješati se u bilo koji aspket mojega posla čak se klonio i bilo kakve političke rasprave kod kuće.

Ja sam uvjerena da on nema nikakve veze s tim. On je čovjek koji je društven, druželjubiv, koji se voli družiti, našao se u tom klubu u neko doba, a o svemu ostalome reći će vam on sam ili preko odvjetnika jer kao što znate on je jako privatna osoba koja ne voli baš komunicirati s javnošću", napomenula je bivša predsjednica.

