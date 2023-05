Hrvatska biskupska konferencija objavila je dva priručnika u cilju zaštite maloljetnika od seksualnog zlostavljanja. Reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus izvještava.

Dva priručnika nalaze na internetskim stranicama Hrvatske biskupske konferencije - Rane zlostavljanja i Dobre prakse za prevenciju i zaštitu maloljetnika u župi. Autori su jedan dio nazvali zlatna pravila. Reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus izdvojila je neka:

Kada pastoralni radnik obavlja neku aktivnost s maloljetnikom uvijek mora biti vidljiv drugim odraslim osobama S maloljetnom osobom ne smije razgovarati ili se ponašati na uvredljiv, neprimjeren ili seksualno provokativan način Ne smije fotografirati ili dijeliti slike maloljetnika na društvenim mrežama ili se dopisivati s maloljetnom osobom bez da to zna roditelj ili skrbnik

Erika Valić predsjednica udruge Ruka koja se bavi pružanjem podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima kaže - edukacija je važna, ali ovo je samo gašenje požara.

Hrvatska biskupska konferencija izdala priručnike za zaštitu od seksualnog zlostavljanja: Pogledajte što je u njima

"Priručnik je preveden s talijanskog jezika, znači to je nešto što je već postojalo u Italiji, a s obzirom da se to u Italiji ponavlja, nije donijelo nekakvog rješenja što niti ne može jer to su stvari koje se ne uče sada nego se uče cijeli život - ili znate što je moral ili ne znate. I tu je bitna represija, kazna, bitan je zakon i bitno je pravosuđe“, kazala je Valić.

Podsjetimo, priručnici su objavljeni nakon otkrića svećeničkog zlostavljanja maloljetnika. U ponedjeljak je riječki nadbiskup Mate Uzinić objavio da se radi o 13 dječaka u usponu od šest do 13 godina.

Pročelnik katedre moralne teologije o zlostavljanju u Crkvi: "Radi se o dobru i zlu, istini i laži, pravdi i nepravdi"

Objavljeni su i zbog negodovanja Vatikana na reakciju đakovačko-osječkog nadbiskupa Đuru Hranića koji je u ožujku kazao: "On je tada bio tipični starac, starcu kad uzmete njegov životni ambijent njemu se ruše svjetovi.“



U priručnicima na kojima piše da je namijenjen učiteljima, odgojiteljima i pastoralnim radnicima stoji i to da je potrebno dobro paziti koga se izabire za rad s djecom, ali i to da su istraživanja pokazala kako je u crkvi zlostavljano više muškaraca nego žena.

