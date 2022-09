Saborski Odbor za izbor i imenovanja u petak je uputio Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, sadašnjem sastavu mandati istječu u veljači, odnosno u ožujku iduće godine.

Nataša Novaković za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa izabrana je početkom ožujka 2018., dva tjedna nakon što je Hrvatski sabor za članove Povjerenstva izabrao Tatijanu Vučetić i Davorina Ivanjeka te Tončicu Božić i Aleksandru Jozić-Ileković.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, biraju se na pet godina, a na dužnost mogu biti izabrani najviše dva puta.

Zbog toga, te činjenice da u Povjerenstvu mogu biti samo pravnici, iz kombinacije za novi sastav isključeni su Ivanjek i Vučetić, koji su birani dva puta, te Božić, koja je po struci psihologinja.

Novaković je pak prošle godine izjavljivala da se ne vidi u novom sastavu i kako misli da je pet godina bilo dosta.

Uvjeti za izbor u Povjerenstvu su da osoba ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Hrvatske, završen studij prava, najmanje osam godina radnog iskustva u struci i istaknute rezultate rada, da nije osuđivana za kaznena djela i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti, te da nije član političke stranke, a niti je to bila posljednjih pet godina do dana kandidiranja, niti je u tom razdoblju kao nezavisni kandidat obnašala dužnost u predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj razini, lokalnoj i županijskoj razini.



Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva u ''Narodnim novinama'', mrežnim stranicama Sabora i Povjerenstva, dakle do sredine rujna.

Prijedlozi se upućuju Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove, na adresu: Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb.