Božo Petrov umalo je postao svećenik. Od Metkovića, Vrapča, neslavne Vlade, pa do prepuštanja političkih reflektora Grmoji

Psihijatar koji se odlučio za političku karijeru, Božo Petrov, rođen je 16. listopada 1979. godine u Metkoviću.

Za Božu Petrova prijatelji su mislili da će se jednog dana baviti svime - samo ne politikom. Igrao je nogomet, stolni tenis, svirao je klavir, bio je ministrant u crkvi, išao na natjecanja u latinskom jeziku.

Osnovnu školu Petrov je pohađao u rodnom Metkoviću odakle je otišao u Sinj, gdje je živio u sjemeništu i pohađao franjevačku klasičnu gimnaziju.

Prijatelji i obitelj kažu da se Petrov umalo zaredio i postao svećenik, no ipak se odlučio na studij medicine u Mostaru. Psihijatriju je specijalizirao u Zagrebu, u Općoj bolnici Vrapče. 'Apsolutno sam iznenađen njegovim političkim angažmanom, to mi nikada nije palo na pamet za vrijeme njegove specijalizacije', kaže njegov mentor dr. Vlado Jukić.

Nakon kratke karijere u struci, Božo Petrov s nezavisnom listom Most 2013. postaje gradonačelnik Metkovića. Uspjeh iz Metkovića htio je preslikati na nacionalnu razinu. Oko sebe polako okuplja političke partnere, i prošle godine Most nezavisnih lista samostalno izlazi na parlamentarne izbore. Polučili su neočekivan uspjeh - 19 saborskih mandata.

Uslijedili su mukotrpni i dugotrajni pregovori s HDZ-om i SDP-om oko sastavljanja Vlade. Božo Petrov na kraju se odlučio za partnerstvo s Tomislavom Karamarkom, a u Vladi je obnašao dužnost potpredsjednika.

Ipak, na vlasti se nije zadržao niti godinu dana. Odnos s HDZ-om nepovratno je uništen nakon afere "Konzultantica", Vlada je pala nakon nepunih 6 mjeseci, a Sabor je raspušten.

Nakon novih izbora, Most je ušao u koaliciju s HDZ-om, a Petrov je izabran za predsjednika Hrvatskoga sabora 14. listopada 2016. godine.

Zbog krize vlasti izazvane smjenom ministara u Vladi RH iz redova Mosta, a nakon što je Hrvatski sabor odbio prijedlog za izglasavanje povjerenja ministru financija dr. Zdravku Mariću, Božo Petrov podnio je ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskoga sabora. Hrvatski ga je sabor razrješio dužnosti 5. svibnja 2017. Na dužnost predsjednika Hrvatskoga sabora naslijedio ga je Gordan Jandroković iz redova HDZ-a.

Sve je počelo famoznom rečenicom premijera Andreja Plenkovića: "Molim tajnicu Vlade da pripremi odluku o razrješenju tri Mostova ministra".

Nakon toga, Božo Petrov vratio se na mjesto saborskog zastupnika.

U mandatu od 2020. do 2024. godine Mostovci za sebe kažu da su bili najaktivniji klub u Hrvatskom saboru.

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić govorila je 171 put, rekorder iz prijašnjih saziva Miro Bulj 128 puta, Nikola Grmoja 116 puta, a zastupnik Marin Miletić 104 puta, navode za sebe na Facebook stranici.

Hvale se također da su bili najkonstruktivnija oporba s 34 zakonska prijedloga, 800 amandmana, prikupljenim potpisima za referendum…

Most je bio izrazito aktivna stranka za vrijeme pandemije koronavirusom. Tražili su osnivanje istražnog povjerenstva o radu Nacionalnog stožera civilne zaštite i drugih nadležnih institucija u vrijeme pandemije.

Zastupnik Mosta Nino Raspudić ustvrdio je svojedobno da je Vlada kupovinom cjepiva počinila veleizdaju i pljačku stoljeća, tvrdeći da je dosad "bacila" 140 milijuna eura na cjepiva koja je kupila, ali ih nije iskoristila te da će baciti još toliko ako se ne izbori za reviziju ugovora s farmaceutskim kompanijama.

Božo Petrov - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Izvanredno crta, voli svirati, vozi bicikl

O Boži Petrovu za Novu TV 2020. godine govorili su njegovi prijatelji i njegov brat.

"Izvanredno crta. Ono što mu oči vide - to znači prelazi na papir. A i druga jedna crta je da voli svirati. Znači nebitno je li to gitara, jel' to klavir", kazao je njegov brat Ivan za Novu TV u lipnju 2020. godine.

Prijatelj Bože Petrova, Milan Kapović otkrio je tada i što rade u slobodno vrijeme: "Nekad znamo zajedno, ne znam, odvoziti neku turu na biciklu ili tako nešto".

"Kad stanete na bicikl, ne razmišljate o ničemu. To je super odmor za glavu u odnosu kako to izgleda u Zagrebu i koji je gore tempo", kazao je Petrov.

Božo Petrov - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Prirodu voli odmalena

Prirodu je volio od malena. "Ja vam u kući nisam bio nikako. Ja sam rješavao domaće u školi tako da bih bio slobodan čim dođem iz škole", opisao je tada Božo Petrov svoje djetinjstvo.

Pročitajte i ovo Porazna statistika MOST-ov apel za demografski preporod Hrvatske: "Ljudi bježe zbog korupcije, truleži i močvare Andreja Plenkovića"

"Cijelo vrijeme smo provodili na ulici s loptom ili smo išli u šumu, ne znam, praviti logore i slično, al u kući nisam bio nikako"

Sa suprugom Mašom ima trojicu sinova.

Pročitajte i ovo Milijuni eura Most uputio oštru kritiku ministru Bačiću, pogledajte što im je odgovorio

"Ja sam inače, to će reći i drugi, poprilično socijalno introvertirana osoba. Ovo što se meni događa, ja nisam mogao zamisliti ni u najluđim snovima, al' mislim što je tu je, ako to sad treba odraditi za ekipu, ja mislim da sam se čak i prilagodio", rekao je 2020. godine.