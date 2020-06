Još jedan odlikaš i doktor znanosti. Božo Petrov političku scenu Hrvatske prije pet godina je okrenuo naglavačke. Nesuđeni svećenik, prvo je postao liječnik, a potom i političar.

Bio je najveće iznenađenje izbora 2015. godine bez kojega se nije mogla sastaviti Vlada. Iz revolta postojećim stanjem i vjere da može biti bolje - Božo Petrov i dvojica prijatelja iz Metkovića odlučila su mijenjati stvari.

"Nikola Grmoja je mene zovnuo, mi smo se znali, ali nismo se previše tako družili, on je mene zovnuo u kafić i rekao 'onaj što ti misliš da pokušamo nešto napraviti ovdje na lokalnoj razini?' Kažem ja 'u politici?' Kaže on 'e, u politici'", prisjeća se Petrov početaka Mosta.

"Ja sam razmišljao tko bi mogao pobijediti Stipu Gabrića Jambu i ono, ukazala mi se slika Bože", objašnjava Grmoja.

"Kažem, pa kako ćemo napraviti, pa mislim imamo gradonačelnika koji vedri i oblači 16 godina, lokalnog šerifa. I on je tada rekao - pa lako ćemo", navodi Petrov. "Ja sam tek poslije shvatio da je to njegova poštapalica, samo sam shvatio previše kasno", dodaje.

Jer bilo je sve samo ne lako.

Morali su se skrivati

"To je bio prvi i zadnji put da smo se nalazili po kafićima. Kad je krenula priča ozbiljno, onda smo se nalazili po kućama jer nije bilo baš tako jednostavno s onakvim čovjekom kakav je bio i vodio grad nalaziti se javno", objašnjava Petrov.

Na pitanje jesu li se skrivali, odgovara: "Mislim, morali smo".

"Morali smo se doslovno skrivati, inače mislim da se Most ne bi kao takav dogodio u Metkoviću", smatra prijatelj Petrova, Milan Kapović. "Iz ove sada perspektive meni je to čak i malo, čak mogu reći i smiješno, ali tako je moralo biti", dodaje Kapović.

"Puno ljudi se bojalo, a i nismo željeli da saznaju za naše planove, da ih iznenadimo", navodi Grmoja.

U obitelji ga odgovarali od politike

Iznenađenje je uspjelo i mladi je liječnik postao gradonačelnik Metkovića. Da će postati političar zapravo nitko od onih koji ga poznaju nije mogao ni pretpostaviti.

"To nije baš naišlo na neko odobravanje uže obitelji, molili smo ga da u to ne ulazi", kazao je brat Bože Petrova, Ivan. Na pitanje zbog čega se to događalo, odgovara: "Pa zato što je politika prljav posao".

Božo Petrov odrastao je u velikoj i tradicionalnoj obitelji. "Pa kao stariji brat uvijek je pazio na red, znao je, bio je jako odgovoran", opisuje ga brat Ivan.

Nakon sjemeništa specijalizirao psihijatriju

Od djetinjstva Božo Petrov svoj je život zamišljao potpuno drukčije. Na pitanje zbog čega je odlučio otići u sjemenište i koliko je dugo bio tamo, odgovara: "Pune četiri godine. Ja sam mislio da je to poziv za mene".

Svjetovno je ipak prevladalo nad duhovnim i postaje liječnik. Specijalizira psihijatriju.

"Na kraju, drago mi je što sam bio u sjemeništu, drago mi je u konačnici i što sam završio medicinski fakultet, što imam sad svoju obitelj", kazao je Petrov.

Milan Kapović ga poznaje još iz školskih dana. "Ne samo što je on bio možda, što bi mi rekli, odlikaš, ili odličan đak, već je izuzetno uporan. Usredotočen je na posao i najčešće ono čega se uzme dovede do kraja", opisuje Kapović Petrova.

Most okupio nezavisne liste i krenuo na nacionalnu razinu

Pa tako i politiku. Pobjeda nad do tada nepobjedivim Jambom donijela mu je mnogo medijske pažnje, a Mostu otvorila apetit za nacionalnu razinu. Okupio je nezavisne liste i slijeva i zdesna.

"Bilo nas je različitih i naš dogovor jest bio - mi idemo promijeniti ono što smatramo da je bitno u Hrvatskoj, da ljudi u Hrvatskoj mogu živjeti bolje", prisjeća se Božo Petrov.

Osvojili 19 mandata 2015. godine

Na izborima 2015. godine Most je s njime na čelu osvojio nevjerojatnih 19 mandata. Bez njih se nije mogla sastaviti Vlada. Uslijedili su dugotrajni pregovori.

Kakav je Božo Petrov u donošenju odluka, objasnio je njegov brat Ivan: "Jako promišljen. Znači nije, ne istrčava odmah, prespava".

U SDP-ovu pregovaračkom timu tada je bio i Siniša Hajdaš Dončić. "Oni su bili totalno nepripremljeni. Bili su vrlo heterogeni i ta razina početnih pregovora je izgledala kao da razgovaramo s učenicima neke srednje ekonomske škole. Dakle, nisu znali kako funkcionira društvo, kako funkcionira država", opisao je pregovore Hajdaš Dončić.

Na pitanje jesu li tada bili spremni na razinu politike koja im se gotovo dogodila, Nikola Grmoja odgovara: "Nismo, dakle treba biti iskren".

Neki potezi ušli u legendu

Neki su njihovi potezi ušli u legendu. Kao onaj u kojem su tražili javne bilježnike. "Uuu... Znate kad tjedan dana pred te izbore dobijete informaciju da neki ljudi koji su već na listama, a liste predane, pregovaraju s drugim političkim opcijama", objasnio je Petrov.

"Sve naše greške koje smo napravili, napravili smo iz ajmo reć' ne samo zbog neiskustva nego i iz određenog političkog neznanja. Mada neznanje ne opravdava", smatra Milan Kapović.

"Ironija sudbine da čovjek možda koji, od onih koje znam možda najviše drži do svoje riječi nosi ovu stigmu javnog bilježnika kao nekakve prekršene potpisane izjave", kazao je Nikola Grmoja. Ta je ovjerena izjava trebala spriječiti da Most koalira i s SDP-om i s HDZ-om. Na kraju su ušli u Vladu s HDZ-om.

"Vidjelo se zapravo iz aviona da on s većim dijelom Mosta naginje prema desno, tj. naginje prema HDZ-u", prisjetio se Siniša Hajdaš Dončić.

Na opasku kako se čak govorilo da mu je otac gotovo zabranio da ode s SDP-om, Božo Petrov je kazao: "Vjerovali ili ne - nikada, i tu strašno respektiram svoje roditelje, nikada u životu mi nisu rekli, od osnovne škole do danas, što trebam napraviti u životu".

Ušao u Vladu s Andrejem Plenkovićem

Vlada s Karamarkovim HDZ-om i nestranačkim premijerom Timom Oreškovićem trajala je svega nekoliko mjeseci. Nakon novih izbora ponovno ulazi u Vladu s HDZ-om, ovaj put Plenkovićevim.

"Vjerujući ponovo, OK, dobili smo opet priliku, ajmo stvarno pa barem još jednom probati", opisao je Petrov. Na pitanje je li vjerovao da će Plenković biti drugačiji od Karamarka, odgovorio je: "Pa drugi su me uvjeravali u to".

"U drugoj Vladi štogod da smo krenuli i pokušali napraviti svugdje smo doživjeli blok", dodaje Petrov.

Ponovni pokušaj s HDZ-om bio je, kaže Marko Vučetić, koji je i sam u Sabor ušao na njihovoj listi, ali se s Mostom brzo i razišao, i više nego očekivan.

"Božo Petrov ne može zamisliti državu bez HDZ-a i ne može zamisliti svoje političko djelovanje bez HDZ-a. Zbog toga i smatra da je HDZ učinio jedno krivokletstvo odnosno jednu političku herezu time što je otišao sa strankom koja je najsličnija Mostu, ali se nalazi na suprotnom političkom spektru od Mosta, a to je HNS", smatra Vučetić.

Most je u Plenkovićevoj Vladi trajao još kraće nego u Karamarkovoj. Raskol je ubrzala afera Agrokor.

Most i Petrov diče se beskompromisnom moralnošću, no to je samo njihova verzija istine, smatra Vučetić. "Imamo takvih epizoda više, sve do najdrastičnije, a to je da je sudjelovao u formiranju grupe Borg i da je tu istinu zanemario", dodao je.

Izgubili vlast u Metkoviću

Ostatak mandata Božo Petrov i Most proveli su u oporbi. Uz to, izgubili su vlast u Metkoviću.

Na pitanje vidi li izlazak na nacionalnu razinu kao gubitak ili dobitak, Petrov odgovara: "Ovisi kako gledate. Ako gledate osobno, svatko od nas je osobno izgubio. Izgubio sam mir, izgubio sam djelomice obitelj, izgubio sam struku što mi je stvarno nakon obitelji, najteže za prihvatiti".

Doktorirao je 2017., ali medicinom se trenutačno ne bavi. Dok su ostali liječnici u Saboru ostali više-manje raditi u struci, Petrov nije. "Zato što se ne možete kvalitetno baviti s dva različita posla. Na kraju će patiti i jedan i drugi", smatra.

Psihijatrijsku struku s politikom nikada nije želio miješati. "Bilo mi je jednostavnije raditi u bolnici nego raditi u Saboru. Tamo bar znam da ljudi koji dođu žele pomoć, a oni koji su tamo ni ne znaju da trebaju pomoć, barem neki od njih", govori uz osmijeh.

Izvanredno crta, voli svirati, vozi bicikl

Uvijek naizgled ozbilljan, Božo Petrov svoje drugo lice pokazuje samo najbližima. "Izvanredno crta. Ono što mu oči vide - to znači prelazi na papir. A i druga jedna crta je da voli svirati. Znači nebitno je li to gitara, jel' to klavir", kazao je njegov brat Ivan.

Prijatelj Bože Petrova, Milan Kapović otkriva i što rade u slobodno vrijeme: "Nekad znamo zajedno, ne znam, odvoziti neku turu na biciklu ili tako nešto".

"Kad stanete na bicikl, ne razmišljate o ničemu. To je super odmor za glavu u odnosu kako to izgleda u Zagrebu i koji je gore tempo", kazao je Petrov.

Prirodu voli odmalena

Prirodu je volio od malena. "Ja vam u kući nisam bio nikako. Ja sam rješavao domaće u školi tako da bih bio slobodan čim dođem iz škole", opisuje Božo Petrov svoje djetinjstvo.

"Cijelo vrijeme smo provodili na ulici s loptom ili smo išli u šumu, ne znam, praviti logore i slično, al u kući nisam bio nikako", dodaje Petrov.

Takvo djetinjstvo želi i svojoj djeci. Njegov brat Ivan smatra da je Božo Petrov dobar otac. "Je, čak i bolji od mene. Znači, svaku sekundu kad je u Metkoviću s djecom je na biciklu, igra nogomet", opisuje ga.

Čuva privatnost svoje obitelji

Sa suprugom Mašom ima trojicu sinova. Njihovu privatnost strogo čuva.

O tome kako njegova djeca gledaju na ono čime se njihov otac bavi, kazao je: "Pa nisam siguran, pa recimo da to poprilično krijem, odnosno, sa svojom obitelji, s djecom ne pričam uopće o svom poslu".

No, vide ga na televiziji. "Vide me na televiziji, to je točno. Do prije, ne znam, pola godine, godinu, nisu uopće znali zašto sam na televiziji", dodaje Petrov.

Na njih je jako ponosan. "Ja moram spomenik dignuti svojoj ženi jer je moja žena to uspjela odraditi nevjerojatno", kazao je Božo Petrov. "Razvijaju se fenomenalno, ja znam da je to zasluga moje supruge", dodao je.

Vjeruje da će se skoro vratiti mirnijem životu

Vjeruje kako će se jednoga dana, i to skoro, vratiti mirnijem životu bez medijske pozornosti. "Ne bi mi bilo žao da se povuče iz politike zato što mi je Božo prijatelj. Prije svega mi je Božo prijatelj", kazao je Milan Kapović.

"I shvaćam da mu politika može, ajmo reći više na neki način njegov život zagorčati nego mu donijeti bilo kakve benefite u životu, a mislim da nije vrijeme da se povuče iz politike, mislim da još nešto može dati", smatra Kapović.

"Mislim da će rezultat biti veliko iznenađenje. I ponovno nam se može dogoditi da odlučujemo o sastavljanju Vlade, samo ovaj put puno iskusniji, spremni za njihove igrice", optimističan je Nikola Grmoja.

"Ja sam inače, to će reći i drugi, poprilično socijalno introvertirana osoba. Ovo što se meni događa, ja nisam mogao zamisliti ni u najluđim snovima, al' mislim što je tu je, ako to sad treba odraditi za ekipu, ja mislim da sam se čak i prilagodio nakon pet godina", zaključuje Božo Petrov.

