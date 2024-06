Bik se probio među gledatelje i teško ozlijedio muškarca: "Došlo je do ubodne rane u predjelu trbuha, oporavak će trajati tjednima"

Josip Krnić, pročelnik hitnog prijema KBC Split govorio je o ozljedama muškarca kojeg je ozlijedio bik u Radošiću.

Muškarac je ozlijeđen u nedjelju popodne tijekom bikijade u Radošiću, u općini Lećevica, te je prevezen u splitski KBC.

Nesreća se dogodila nešto poslije 13 sati u Radošiću gdje se održavala bikijada, kada se u jednom trenutku bik otrgnuo nadzoru i ozlijedio muškarca. Ozlijeđeni muškarac je odmah vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u KBC Split.

"Pacijent je operiran i dobro je. Došlo je do ubodne rane u predjelu trbuha i pri tome je ozlijeđena krvna žila. Zbog toga je pacijent je hitno operiran. Stanje pacijenta je stabilno. Došlo je do puknuća krvne žile koja se nalazi na trbušnoj maramici. Došlo je do krvarenja. Radi se o teškoj tjelesnoj ozljedi. Oporavak će trajati tjednima", rekao je Josip Krnić za Dnevnik Nove TV.