Na prvoj bikijadi nakon stanke zbog epidemije koronavirusa, održanoj u zaleđu Splita, jedan je gledatelj ozlijeđen nakon što se bik probio među gledatelje. Najviše pozornosti više od tisuću okupljenih privukao je teškaš koji je prigodno preimenovan u Covid-19.

Nakon što se na prvoj ovogodišnjoj bikijadi tisuću kilograma teška životinja zaletjela među gledatelje, očekivano je nastao stampedo. Na svu sreću liječničku pomoć zatražio je samo jedan muškarac koji je u gužvi ozlijedio rame.

A glavna zvijezda bikijade u Dicmu dobila je novo trendovsko ime. „Zvao se Žabac, sad se zove Covid-19. Znači dali smo mu ime Covid-19 zato što rješava sve protivnike za dvije minute“, objasnio je organizator Jakov Kokan.

No malo tko danas je pazio na potencijalnu zarazu. Ljudi su se penjali na stabla, ali i sami tvrde kako se zaboravlja na koronu te kako je malo opasno. A u isto vrijeme u areni, slavio je teškaš Medonja.

„Dođen s posla, radin do tri sata. Ništa samo se prisvučem u staru robu. Dođen uvečer ni mrtav ni živ. Al to volin, za to živin i ništa mi nije teško“, priča vlasnik pobjednika, Petar Boko. Vinko Jurić, morao se stoga pomiriti s porazom svoga ljubimca. „Bik je danas moj zakazao, međutim kod kuće se bode ekstra. Ružno, isto ka i kad vas žena privari. Jednako se osjećam“.

A posjetitelje bikovi, toliko i ne zanimaju, dok se god jede, pije i zabavlja uz pjesmu. „Skupimo se mi između sebe, zapivamo gangu, ima pečenoga, bude lipo“, zadovoljan je posjetitelj Mate Sablić.

A za hranu se pobrinuo i Mladen koji prodaje janjetinu. „Za dvjesta kuna, ide dobro, ne možemo sve ni rasjeć, svi plaču da nema novaca. Imaju novaca“, zaključio je.

