Oni spašavaju ljude i imovinu, a neki ih ometaju: "Žele prodati snimke požara, a neki rade i selfije"

Uz pomoć drona dignutog u Splitu na brdu Kozjak vidi se gotovo sve.

"Možemo zumirati 32 puta i možemo vidjeti osobu", rekao je Zoran Radunić, pomoćnik zapovjednika JVP-a Split i dodao da mogu vidjeti pokušava li ta osoba zapaliti požar. U zraku dron može biti do 40 minuta. Montira se za nekoliko minuta i odmah prenosi sliku uživo.

"U našoj županiji imamo 24 kamere koje su postavljene na stupove odašiljača veze i ostale teleoperatere. Tu imamo prijenos u operativni centar, imamo stalni nadzor 24 sata cijelu godinu. I ako neke kamere ne mogu vidjeti, s ovim možemo bolje vidjeti i imati uvid u širenje požara", poručio je Radunić.

Ruku pomoći daje i Ministarstvo obrane. Bespilotna letjelica Orbiter 3 bila je iznad područja požarišta kod Grebaštice. Kad su kritične situacije i teren nepristupačan - oči drona iz zraka su od velike pomoći.

"Najčešće ih koristimo za bolji pregled situacije iz zraka na nama nepristupačnim terenima pri utvrđivanju smjera i kretanja požara i pomoć u sigurnosti vatrogasaca na terenu. Dronovi su dio nove tehnologije koja nama pomaže i koja je jako važna u našem protupožarnom djelovanju", poručio je Tino Štambuk iz DVD-a Selca.

Nažalost, često se događa da osim vatrogasnih dronova, na terenu dođu i oni nepoželjni. Jer, pravilo je kad su zračne snage u akciji, svi ostali se moraju prizemljiti, donosi reporter Dnevnika Nove TV, Mario Jurič.

"Mi to znamo i mi naše spuštamo, ali javljaju se neki amateri koji žele snimiti ili prodati snimke. Čak su neki snimali selfije, stavili su da se vidi požar, ne znam, bolesne ideje. Nerviraju nas te situacije to je neozbiljnost i neodgovornost", istaknuo je Radunić.

Takva neozbiljnost može rezultirati kobnim posljedicama.

Reporter Dnevnika Nove TV, Mario Jurič javio se uživo iz Divulja.

"Ovdje u Divuljama nadzire se apsolutno sve i pazi se na sve što se događa na terenu. U ovim trenucima imamo jednu zaista rijetku prigodu vidjeti kako to izgleda kada se bespilotna letjelica Ministarstva obrane nalazi iznad nas. U ovom trenutku ona je negdje na području Šibenika", izvijestio je Jurič.

"Ova letjelica upravo nadzire požarno područje Grebaštice i šire područje Šibensko-kninske županije. Njezine sposobnosti su takve da osim nadzora i uočavanja možebitnih počinitelja i izazivača požara, isto tako ima mogućnost u termalnom načinu rada da uoči postojna žarišta koja omogućavaju kasnije vatrogascima lakši dolazak do njih samih i sanaciju požara u potpunosti", objasnio je Joško Grančić, pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje.

"Ovaj bespilotni zrakoplovni sustav ima veliku autonomnost. On može do šest sati biti u zraku. On ima domet do 120 kilometara i u sve to vrijeme može prenositi realnu sliku ovdje u zapovjedništvo. Od velike nam je koristi. Isto tako ovo nije jedini sustav koji mi koristimo.

Mi smo počeli od danas s izviđanjem duž priobalja s obzirom da je rizik od šumskih požara velik. Krećemo na izviđanje s e-tracktorima, protupožarnim zrakoplovima oružanih snaga. Idemo preventivno u svakodnevna izviđanja. U slučaju uočavanja požara ti isti e-tracktori se uključuju radi inicijalnog gašenja požara", dodao je.

"Ovaj požar u Grebaštici je bio izrazito težak. Sad je situacija na tom požarištu vrlo povoljna. Idućih dana očekujemo toplinski val koji je u tijeku, crveno upozorenje za toplinu za sve regije u Hrvatskoj tako da očekujemo stvarno da može biti svašta, ali tu smo spremni u potpunoj pripravnosti", izjavio je Grančić.

"Vatrogascima će svakako pomagati i dronovi i bespilotne letjelice", zaključio je reporter.

