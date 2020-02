Predsjednik SDP-a Davor Bernardić poručio je na Facebooku da je premijer Plenković morao potjerati glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića.

''Danas je bitno napomenuti kako smo mi u SDP-u upozoravali na to da DORH i Jelenić nisu radili svoj posao, bez obzira na činjenicu što se zemlja guši u korupciji i što je korupcija postala najveći problem ovog društva. Da nije radio svoj posao, potvrđuje i činjenica da nije učinio ništa u vezi s ministrima koji su morali otići zbog ozbiljnih sumnji na korupciju, kao i to da nije procesuirao aktere grupe Borg, bez obzira na to što je Plenković priznao da su pogriješili'', napisao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić na Facebooku.

''Plenković koji je imenovao Jelenića, morao ga je potjerati zbog dugogodišnjeg nečinjenja, toleriranja kriminala i sukoba interesa, a ne samo zato što je mason'', zaključio je.

