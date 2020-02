Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković komentirao je članstvo glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića u masonima. Rekao je da je članstvo neprihvatljivo.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković komentirao je članstvo Dražena Jelenića u masonima. Rekao je da je članstvo neprihvatljivo.

"Neprihvatljivo je članstvo u udruzi građana, bez obzira na to što je ona registrirana po hrvatskim zakonima, njezino je djelovanje i članstvo prekriveno velom tajne i predstavlja potencijalni rizik za djelovanje i glavnog državnog odvjetnika i drugih ljudi koji su članovi takvih organizacija", rekao je Bošnjaković.

"O tome se danas svakako treba izjasniti. Tu informaciju trebali smo znati prije. Očekujem čak i ostavku", rekao je Bošnjaković i dodao da je s državnim odvjetnikom razgovarao sinoć.

Novinari su ga pitali kakav je njegov stav o tome.

"Time što sam rekao da mi ovo nije prihvatljivo može se zaključiti kakav je moj stav i kakav epilog očekujem. Ako toga ne bude, mislim da će Vlada pokrenuti postupak", rekao je Bošnjaković.

Na pitanje kad točno očekuje ostavku - rekao je kako želi da se to čim prije riješi.

Butković: "Čudno mi je to"

''Joj, da vi znate, ja vam o tome ništa ne znam'', odgovorio je ministar Oleg Butković na pitanje je li normalno da je glavni državni odvjetnik član masonske lože. Kaže da ne zna ništa ni o masonima ni o zidarima. ''Ja to ne razumijem, to je za mene neki drugi svijet. Čudno mi je to, bože sačuvaj'', rekao je na ulasku u Banske dvore.

Ćorić: "Ako netko vidi u tome problem, neka propituje"

Prije užeg kabineta Vlade masonstvo glavnog državnog odvjetnika komentirao je ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

"Vidio sam tu informaciju. Što se mene tiče, bilo čija pripadnost bilo kojem društvu, ako je ono po zakonu, meni nije nešto što je predmet propitivanja", rekao je Ćorić.

Na opasku novinara da masoni nisu ribičko društvo, a da je riječ o glavnom državnom odvjetniku, Ćorić kaže da o društvu ne zna ništa jer nije član. Zbog toga, kaže, ne može govoriti o funkcioniranju takve organizacije te ako je ona prijavljena, ne vidi zašto bi to bio problem.

"Ako netko drugi vidi u tome problem, neka propituje", rekao je ministar.

"Gospodin Jelenić vrlo je otvoreno i jasno uputio poruke po tom pitanju. Meni se to što je on izrekao, barem u kontekstu njegova funkcioniranja, čini vrlo prihvatljivim i u konačnici simpatičnim", dodao je.

"Ne mislim da je funkcija gospodina Jelenića kompromitirana time što je nekad bio član bilo kojeg društva", dodao je i zaključio da on nije mason jer nije sklon takvom obliku udruživanja.

Ćorić ni nakon sastanka s kolegama iz Vlade nije promijenio mišljenje.

"Oni su tajniji od tajnih službi"

"Vlada treba dati prijedlog Saboru jer glavnog državnog odvjetnika imenuje Sabor i treba ga razriješiti. Mislim da je ovo nedopustivo. Neću ulaziti u to o kakvoj se organizaciji radi, ali sama činjenica da se radi o polutajnoj ili tajnoj organizaciji koja odgovara nekome drugome, a ne Saboru, govori da taj čovjek tu dužnost ne može obavljati", komentirao je šef HSS-a Krešo Beljak.

Na pitanje kako je moguće da se takvo nešto ne zna o glavnom državnom odvjetniku unatoč tome što prolazi sigurnosne provjere, Beljak se začudio i zapitao kako da se provjeri ako je nešto tajno. Onda su ga novinari upozorili na to da bi to trebale raditi tajne službe.

"Očito ne rade svoj posao ili ga ne mogu raditi. Ako je tajna organizacija, onda su tajniji od tajnih službi, a to je katastrofa za državu", rekao je.

Branko Bačić rekao je kako smatra da je Jelenić sve trebao reći na vrijeme.

Arsen Bauk kaže da je povjerenje narušeno

"I za njega i za državu bi bio najbolje da više ne bude glavni državni odvjetnik", komentirao je u Saboru aferu masoni SDP-ov Arsen Bauk. Objasnio je da je glavno državno odvjetništvo neovisna institucija i to jedna od važnijih te da građani u njega moraju imati povjerenje. Misli da je povjerenje narušeno.

Na pitanje kako mu zvuči Jelenićeva izjava da mu je prijedlog za članstvo imponiralo, Bauk je odgovorio da mu to zvuči grozno.

"Zvuči mi grozno. Da ne upotrijebim neki drugi izraz. Toliko je očito jasno da treba otići", dodao je Bauk.