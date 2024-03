Benčić se hitno obratila javnosti zbog EU tužiteljice i Plenkovića: "Nema se on što baviti istragama. Bolje mu je da ne štiti kriminalce"

Nakon što su emitirani intervjui europske tužiteljice Laure Kovesi i hrvatske europske tužiteljice Tamare Laptoš, stranka Možemo sazvala je hitnu konferencije za medije.

EPPO je potvrdio da je nadležan za aferu s Geodezijom i Andreju Plenkoviću poručio da diže dimne zavjese jer bi hrvatski građani željeli znati je li počinjena prijevara, je li netko ukrao novac. Sandra Benčić koje je vodila konferenciju za medije također mu je poručila da bi bilo bolje da zaštiti one koji se bore protiv korupcije, a ne one koji se bave kriminalom.

Pročitajte i ovo pritisak na EPPO Kovesi odgovorila Plenkoviću: "Stvara dimnu zavjesu. Pravo je pitanje je li netko ukrao novac, je li počinjena prijevara"

"Jasno je da je potpuno neprimjeren način na koji Plenković komentira istrage i rad nadležnih tijela, posebno kod korupcije", rekla je Benčić.

Možemo traži da o nadležnosti EPPO-a ne odlučuje šef DORH-a nego hrvatski sudovi. "Kad bi Plenković shvatio da je pogriješio, onda bi dopustio da se do kraja ove vlade izglasa ovaj prijedlog zakona", rekla je Benčić.

Pročitajte i ovo Suspendirani su Piloti zaspali na letu na kojem je bilo 153 ljudi, uslijedio je potpuni kaos: Opravdanje koje su dali je navjerojatno

Poručila je i da bi domaće institucije trebalo podići na razinu EPPO-a. Smatra da to nije moguć jer HDZ ima problem sa sistemskom korupcijom. "Želimo dobiti šansu da do 2028. godine imamo Hrvatsku koju se neće uspoređivati s Rumunjskom po vladavini prava", dodala je.

"Premijer se nema što baviti istragama, to nije u njihovoj nadležnosti. Ne mogu se premijer, ministri i sabor miješati u to. Ljudi, to je osnova. Imamo trodiobu vlasti", složila se s Kovesi koja je u intervjuu jasno dala do znanja da to nije u nadležnosti političara niti poslovnih ljudi već pravosuđa.