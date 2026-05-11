Benčić o slučaju Beroš: "Ovo je dokaz da je Plenković u krivu i da se uredba EPPO-a primjenjuje nezakonito"

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić ustvrdila je u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Zagrebu kako je Europska komisija (EK) potvrdila da se u "slučaju Beroš" Državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom te da se Uredba o EPPO-u primjenjuje nezakonito.

Stranka Možemo! dobila je na uvid mišljenje EK u kojem se, u očitovanju Sudu EU-a, obrazlaže zašto hrvatski zakon koji ovlašćuje glavnog državnog odvjetnika (GDO) da odlučuje o sukobu nadležnosti nije u skladu s europskom Uredbom o EPPO-u.

“EK je potvrdila ono što smo govorili - da se GDO u ovom slučaju ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom te da nepristrani sud mora biti taj koji u konačnici odlučuje”, ustvrdila je koordinatorica Možemo!. Time se, kaže, potvrdilo da se Uredba o EPPO-u “primjenjuje na nezakonit način”, odnosno suprotno europskom pravu i Ustavu RH.

Benčić je podsjetila da je nakon uhićenja bivšeg HDZ-ova ministra zdravstva Vilija Beroša u studenom 2024. otvoreno pitanje može li Državno odvjetništvo preuzeti slučaj u kojem je istragu pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). EPPO je tvrdio da je riječ o predmetu iz njegove nadležnosti, dok je glavni državni odvjetnik odlučio da postupanje preuzima USKOK.

Urša Raukar Gamulin i Sandra Benčić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Glavna europska tužiteljica Laura Kövesi tada je tvrdila da prema europskom pravu DORH ne može preuzeti slučaj, a s tim se stavom slagala i oporba. Benčić je podsjetila da je lijeva oporba zato Ustavnom sudu uputila zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o provedbi Uredbe EPPO-a.

Plenković se nezakonito upleo u postupak

“S obzirom na to da je tada premijer Andrej Plenković ušao u arenu i umiješao se, mi smo odlučili pokušati zaštititi neovisne institucije RH od njegova nasilnog političkog preuzimanja”, navela je Benčić.

Istaknula je da je Možemo! predložio izmjene zakona kako bi o sukobu nadležnosti odlučivao neovisni sud, odnosno predsjednik Vrhovnog suda, u roku od tjedan dana od utvrđivanja sukoba. HDZ je, kaže Benčić, taj prijedlog “s indignacijom odbio”. Kako je dodala, sada predstoji odluka Suda EU-a, a potom i odluka Ustavnog suda.

Benčić je naglasila da stajalište EK-a ne znači da će Sud EU-a donijeti takvu odluku, no ako ono bude prihvaćeno, to će značiti da će “i GDO i premijer” biti označeni kao “netko tko je kršio Ustav RH”.

O slučaju Beroš rekla je da je riječ o slučaju “visokog profila političke korupcije” te da će odluka Suda EU-a biti važna za buduće postupanje EPPO-a i neovisnost sudova.

Očitovanje Komisije, dodala je, “dokaz je da je Plenković u krivu”, kao što je, kaže, bio u krivu i oko spajanja izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca. Plenkovića je optužila i da je svoj klub natjerao na “apsolutni presedan” - slanje kandidata za ustavne suce na plenarnu sjednicu bez dogovora s oporbom o dvotrećinskoj većini.

Na kraju je ocijenila da će zbog, kako tvrdi, nezakonitog preuzimanja nadležnosti EPPO-u nad cijelim postupkom i nakon njegova završetka “zauvijek ostati sjena sumnje”, jer se u njega “nezakonito upleo Andrej Plenković”.