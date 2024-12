Sabor u utorak raspravlja o povjerenju premijeru Andreju Plenkoviću, temeljem inicijative koju je pokrenuo SDP.

Čelnik HSS-a Krešo Beljak uoči rasprave rekao je kako će njegova stranka podržati inicijativu SDP-a te da očekuje žestoku raspravu u Saboru.

"Vidjet ćemo ako me ne izbace van, pošto me zadnjih desetak puta kada sam pokušao nešto reći, onaj iskompleksirani Reiner mi je u nekoliko sekundi dao tri opomene i oduzeo pravo na riječ. Moram paziti što ću reći da me odmah ne izbace", rekao je gostujući na Hrvatskom radiju.

Govoreći o aktualnoj temi povratka migranata iz zemalja EU-a, Beljak je uvjeren da će Hrvatska postati tzv. hot spot. Objasnio je i zašto to misli. "Zato što je Plenković ljubio guzicu vani, jer se vani ne usudi ništa reći". Nakon što ga je voditelj upozorio da bi na javnom servisu trebali birati riječi, ispravio se "Ljubio stražnjicu europskim moćnicima".

"Imat ćemo krvi do koljena"

Naglasio je da ni on ni Milanović ne bi takav dokument nikada potpisali. Njemačka je jako dobro probrala migrante kojih je preko Hrvatske došlo milijun i pol. Velika većina je ostala, a oni deportiraju ljude iz istražnih zatvora, koji se ne mogu integrirati u njemačko društvo, oni koji su pod sumnjom na islamski terorizam, oni dolaze u Hrvatsku i to je Hrvatska potpisala", istaknuo je Beljak i rekao kako se od naših plaća odvaja za njihove džeparce i besplatne obroke. "To je sramota, ogorčen sam", kazao je Beljak uvjeren da će dolaskom migranata stopa kriminala značajno porasti.

Dodao je i da mi nismo ni približno tolerantno društvo kakvo je u Njemačkoj. "Da se kod nas dogodi napad kakav je bio u Njemačkoj, digli bi se na noge svi navijači, BBB, Torcida i masa ljudi koji su u Hrvatskoj daleko od bilo kakve tolerancije i nadrapali bi svi Nepalci, Filipinci i ostali pa ćemo imati krvi do koljena", istaknuo je Beljak.