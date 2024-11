Zbog povećanog broja migranata, Njemačke vlasti odlučile su se povećati broj deportacija u druge zemlje Europske unije. Unutar EU takve su deportacije omogućene putem takozvane Uredbe Dublin III.

Radi se o Uredbi koja definira da je za nekog konkretnog tražitelja azila nadležna ona zemlja članica Europske unije u kojoj je ta osoba prvi put stupila na tlo EU-a, odnosno tamo gdje je i prvi put bila registrirana.

Prošle godine, Nijemci su putem Odredbe htjeli deportirati 74.622 osobe, ali je njih samo 5053 napustilo Njemačku. Ove godine napustilo ih je samo 3500 od više od 40.000 zahtjeva koji su poslani.

Najviše zahtjeva poslali su upravo Hrvatskoj (16.704) i Italiji (15.749), piše Deutsche Welle. Italija se doduše generalno protivi prihvatu osoba dok je Hrvatska po tom pitanju puno kooperativnija.

U nekoliko navrata, o toj je temi bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann razgovarao je s hrvatskim kolegom, Davorom Božinovićem.

Herrmann je pozdravio hrvatske napore oko osiguranja vanjske granice EU-e, a obojica su izrazila i zabrinutost oko migracijskih kretanja na tzv. Balkanskoj ruti.

Prvi letovi već stigli

13. studenog 2024. s aerodroma u Münchenu prema Zagrebu je poletio charter-avion s 15 putnika. Riječ je bila o državljanima Sirije, Afganistana, Turske, Jordana i Irana, a među njima je bila i osoba koja je u Bavarskoj osuđena zbog "višestrukog ilegalnog ulaska" u Njemačku.

Let nije bio tajan, bavarske vlasti o njemu su obavijestile javnost pismenim priopćenjem. Također, to nije bio prvi takav let - 13. lipnja 2024. isti je takav let organiziran iz Stuttgarta.

Tada je, između ostalog, na punom letu, bila i osoba protiv koje je u Bavarskoj pokrenut istražni postupak zbog sumnje u ekstremističko djelovanje. Netom prije leta za Hrvatsku, taj je strani državljanin prebačen iz istražnog zatvora u Stuttgartu na aerodrom.

Službene brojke

Na upit Deutsche Welle Bavarskoj službi za azile i povratak migranata potvrđeno im je da su između 1. siječnja 2023. i 30. rujna 2024. godine realizirano pet charter-letova u smjeru Hrvatske te da je ukupno prebačena 21 osoba.

Na spomenutim letovima nisu bili samo odbijeni tražitelji azila samo s područja Bavarske već i drugih dijelova Njemačke.

Prema podacima od 31. listopada ove godine, na području Bavarske nalazilo se ukupno 25.646 osoba koji su trebali napustiti Njemačku. Među njima je i 460 državljana Hrvatske koji su pravomoćno osuđeni na zatvorsku kaznu ili su članovi kriminalnih organizacija.

