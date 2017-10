Sve je više reakcija na objavljene rezultate revizije za koncern Agrokor. Svoje mišljenje iznijeli su i Ivan Vilibor Sinčić i Krešo Beljak.

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić ocijenio je u ponedjeljak kako je "lažiranje izvješća u Agrokoru sramota za zemlju i njezine institucije, koje su prevare desetljećima tolerirale," te smatra apsurdnim da su predloženi članovi istražnog povjerenstva za Agrokor bili u vlasti u vrijeme kad su nastale nepravilnosti navedene u revidiranom financijskom izvješću Agrokora.

"Potrebno je objediniti sve kaznene prijave koje su desetljećima podnošene protiv Agrokora, a po njima ništa nije poduzimamo, s ovima zadnjima Ramljaka i Todorića te tražiti kaznenopravnu odgovornost svih uprava", istaknuo je Sinčić u priopćenju objavljenom u ponedjeljak nakon predstavljanja revidiranih financijskih izvještaja Agrokora Grupe i Agrokora d.d.

"Sada je potpuno jasno da su svi bivši predsjednici Vlade i ministri gospodarstva, poljoprivrede, a osobito financija znali odnosno morali znati sve što se događalo oko i u Agrokoru", ustvrdio je Sinčić.

"Povlaštenim kreditima, ogromnim poticajima, koncesijama nad zemljom i izvorima vode za male iznose, toleriranjem neplaćanja poreza, kršenje radničkih prava, korištenjem bonova i brojnim drugim pogodovanjima vlasti su dozvolile da Todorić od Agrokora napravi ono što je danas. Hrvatska je premala zemlja koliko je Agrokor velik, a ogromne rupe i prevare koje su se sada pokazale ministri su sigurno uočili i mnogo prije te upravo zato tražimo njihovu političku odgovornost. Apsurdno je da su predloženi članovi Povjerenstva za Agrokor svi odreda bili ili jesu u vlasti u vrijeme kad su nastale navedene nepravilnosti", istaknuo je predsjednik Živog zida u priopćenju.

Beljak: "U ovom trenutku nisam spreman vjerovati nekome koga je instalirao HDZ"

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u ponedjeljak je komentirajući revidirana izvješća Agrokora za 2016. o kojima je izvijestio izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak, istaknuo kako smo svi skupa u Hrvatskoj svjedoci "monstruoznim optužbama s jedne, ali i s druge strane" te poručio kako u ovom trenutku nije spreman nekome vjerovati, "pogotovo ne nekome koga je HDZ instalirao na bilo koju funkciju".

"Svjedoci smo svi skupa u Hrvatskoj monstruoznim optužbama s jedne, ali i s druge strane. Tako da u ovom trenutku nisam spreman nekome vjerovati, pogotovo ne nekome koga je HDZ instalirao na bilo koju funkciju", izjavio je Beljak Hini.

Beljak je rekao da ono što priča Ivica Todorić, ako je istina, su strašne stvari, da mu država želi preoteti kompaniju, manje-više, to je njegova suština. S druge strane, kaže Beljak, imamo podatke o milijardama, o ciframa koje su nezamislive.

"I ja u toj cijeloj priči doista ne znam što bih rekao. Ako je istina jedna ili druga strana, ili obje, ja doista ne znam o čemu se radi", kaže čelnik HSS-a.

Komentirajući to što je Ramljak rekao da je podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba, Beljak je rekao da je to za očekivati jer cijela javnost očekuje da će "netko stradati u toj cijeloj priči".

"To visi u zraku. To je jasna stvar, a ja tu ne bih ništa posebno komentirao, jedino kažem, s jedne i s druge strane pljušte nevjerojatne optužbe. Ponavljam još jedanput, i čini mi se da je to proizvod, da je to jedan katastrofalan kraj u principu HDZ-ovog privatizacijskog modela, po čemu je sve i nastalo. I to mislim da nije Agrokor jedini, on je samo najveći u toj cijeloj priči od 'balona od sapunice' koji je trebao prije ili kasnije puknuti", rekao je Beljak.

"To je model koji je krenuo od 1990-tih, koji je išao dok je mogao ići, a to očito više ne ide. Dakle, krivac je onaj koji je osmislio taj model - a to je HDZ", poručio je predsjednik HSS-a Krešo Beljak. (Hina)