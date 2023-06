Infektolog o virusu i bebama zaraženim u bolnici Sv. Duh: "Prenosi se kontaktom. To je bolest 'prljavih ruku'"

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović doznaje da su zaražene bebe stabilno i izvan životne opasnosti.

Jednu bebu liječe na Svetom Duhu, četiri su u Klaićevoj bolnici, a jedna je puštena s Frana Mihaljevića.

Infektolog s Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Goran Tešović kazao je da je enterovirusna bolest tipična sezonska bolest iako enterovirusa ima tijekom cijele godine.

"U povećanom broju se javlja u toplijem dijelu godine. Ovo je sad tipičan početak sezone enterovirusnih infekcija", dodao je.

Navodi da je virus stalno prisutan. "Samo što mu određeni okolišni čimbenici pogoduju i olakšavaju preživljenje i transmisiju, prenosi se kontaktom. Uvjetno rečeno, to je bolest 'prljavih ruku'", objasnio je Tešović.

Prenosi se "prljavim rukama"

"Može se prenijeti respiratornim sekretima jer neki od enterovirusa može izazvati respiratorne bolesti pa se virus luči u slini i sekretu i može se i tako prenijeti, no najčešće se prenosi direktnim kontaktom, nedovoljno opranim rukama", navodi.

Zaraza enterovirusom može biti bez simptoma, ali može imati i simptome. Tešović navodi da ogromna većina enterovirusa ima blage kliničke slike.

"Ovisi o kojem se enterovirusu radi. Uglavnom su simptomi blagi, većinom je to kratkotrajno povišenje tjelesne temperature bez nekakvog pridruženog simptoma", rekao je.

"Može izazvati bolest središnjeg živčanog sustava i to u pravilu blagi, takozvani aseptični meningitis", dodaje.

"Može izazvati i upalu srčanog mišića ili upalu moždanog parenthima, no to izazivaju samo neki enterovirusi i to je, kad se gleda ukupna množina enterovirusnih bolesti, zanemarivo malen broj", kazao je Tešović.

Može dovesti do smrtnog ishoda

No, zaraza enterovirusima može dovesti i do smrtnog ishoda.

"Ako izazove upalu specifičnog dijela mozga što se u pravilu događa kod adolescenata, a kod male djece ako dovede do upale srčanog mišića. Ali to se događa vrlo rijetko i kod djece koje su rođene iz trudnoće koje su trajale vrlo kratko i češće kod onih koji imaju neku pridruženu manu", zaključio je Tešović.

