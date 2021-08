Umaški gradonačelnik Vili Bassanese (SDP) pozvao je u petak da Istra konsenzusom dođe do održivog rješenja Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijuna i da stvarni vlasnici budu općine i gradovi po broju stanovnika te da se otpad naplaćuje po ostvarenoj količini.

"Prije desetak godina, kada sam održao prvu konferenciju za medije na temu ŽCGO Kaštijun i upozoravao na već tada uočene propuste i nelogičnosti, nije postojala gotovo nikakva zainteresiranost za tu temu. Tada je navedeno izgledalo nebitno i komplicirano", rekao je, uz ostalo, SDP-ov gradonačelnik na konferenciji za novinare u Puli.

U međuvremenu, istaknuo je, kada je javnost konačno uvidjela važnost Kaštijuna te njegov utjecaj na zdravlje i okoliš, kao i utjecaj na budući razvoj i održivost turizma, postali su odjednom vidljivi svi propusti koji su se događali s Kaštijunom.

"Je li je uzrok tome bio nedovoljno odgovoran pristup ili neznanje, ili pak pogrešna politička odluka, sada je manje bitno iz razloga što je prekasno za bilo koju promjenu po tom pitanju. No, nije kasno da se problem Kaštijuna riješi, ali za to je potrebna odgovornost i transparentnost prema gradovima i općinama te cijeloj javnosti", istaknuo je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese.

Uputio je javni poziv županu i gradonačelnicima/načelnicima Istarske županije u vezi sa Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijunom, tvrdeći kako je nužna bezuvjetna komunikacija i konsenzus svih građana Istre. Istaknuo je kako toga do sada nije bilo, a "sva komunikacija prema javnosti bila je u režiji PR agencije s isključivo političkim ciljem, i to su svi shvatili".

Neupitno je, rekao je gradonačelnik Umaga, da je Županijski centar za gospodarenje otpadom nužna potreba Istre i da je to civilizacijski doseg. "No, isto tako bi trebalo biti neupitno da se prema svakom strateškom projektu, a koji je od iznimne važnosti za kvalitetu života građana Istre, pristupa na odgovoran i ozbiljan način", dodao je Bassanese.

"ŽCGO Kaštijun predviđen je, i kao takav financiran, za cijelu Istarsku županiju. Zakonska obaveza svih gradova i općina jest da svoj otpad donose u ŽCGO Kaštijun. Svi građani Istre bi trebali biti isti, sukladno tome sve općine i gradovi bi trebali sudjelovati u suvlasništvu prema broju stanovnika, a otpad bi se trebao naplaćivati svima po istoj cijeni, odnosno po količini proizvedenog otpada. Takvim bi se pristupom poštovalo europsko načelo potrošač plaća", istaknuo je.

Sadašnje rješenje, smatra umaški gradonačelnik, nije korektno jer dijeli općine i gradove, a time i građane, na one koji, kako je rekao, "svoje učešće u Kaštijunu plaćaju različito“.

Nejasno je, kaže Bassanese, zašto još to "privremeno" suvlasništvo ŽCGO Kaštijun u 49 posto udjelu Županije i 51 posto udjelu Grada Pule nije riješeno i preneseno u stvarno suvlasništvo svih gradova i općina. Činjenica je, istaknuo je, da je Boris Miletić, u to vrijeme gradonačelnik Pule, ali i predsjednik skupštine Kaštijuna, to mogao riješiti, ali nije želio.

Osim rješavanja jasnih vlasničkih udjela, a time i obveza, cilj sastanka na koji Bassanese poziva župana i istarske gradonačelnike jest izbjeći, kako je rekao, treću kardinalnu pogrešku. "Konkretno, ŽCGO Kaštijun trenutačno ne može primiti svu količinu dnevnog otpada koji se stvara u Istri. Stoga je i upitna njegova svrha, utjecaj na zdravlje i kvalitetu okoliša te sama održivost turizma u Istri", rekao je, uz ostalo, Bassanese.

To je, dodao je, preozbiljna tema da bi se zbog bilo kojih i bilo čijih razloga zanemarila.

"Jedini način rješenja problema je da se kroz usuglašen i tehnički unaprijed dogovoren sustav gospodarenja otpadom na razini cijele Istre konsenzusom dođe do održivog rješenja Kaštijuna jer je nelogično i bizarno da je cijena usluge zbrinjavanja otpada za sve tri puta skuplja, a sustav ne funkcionira", zaključio je na konferenciji za novinare gradonačelnik Umaga Vili Bassanese.